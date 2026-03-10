Na taki gest ze strony Embark Studios fani nie mają co liczyć ponownie

Gracze ARC Raiders otrzymali pomoc po ostatnich problemach.
Fani ARC Raiders mogą odetchnąć z ulgą, choć deweloperzy z Embark Studios wyraźnie zaznaczają, że to sytuacja wyjątkowa. Dzisiejsza aktualizacja o numerze 1.19.0 nie tylko wprowadza nową zawartość, ale przede wszystkim rozwiązuje problem utraconego sprzętu, który spędzał sen z powiek tysiącom graczy w zeszłym tygodniu.
ARC Raiders – jednorazowy gest Embark Studios
W wyniku poważnych problemów z serwerami w ubiegłym tygodniu, wielu graczy, mimo udanej ewakuacji z rajdu, traciło cały swój loadout. Ponieważ ARC Raiders nie posiada systemu ubezpieczeń (znanego chociażby z Escape from Tarkov), przedmioty te teoretycznie przepadły na zawsze.
W zeszłym tygodniu problemy z serwerem spowodowały, że niektórzy z was stracili swoje wyposażenie nawet po udanej ekstrakcji. Analizujemy te przypadki i w ciągu najbliższych kilku dni zwrócimy przedmioty tam, gdzie to możliwe. Chociaż zazwyczaj nie oferujemy rekompensaty za każdy incydent, ta awaria dotknęła dużą liczbę graczy, więc robimy wyjątek. Dziękujemy za cierpliwość podczas rozwiązywania tego problemu.
Kluczowe informacje z patch notes:
Studio rozpoczęło proces zwracania utraconych przedmiotów. Proces ten potrwa kilka dni i obejmie przypadki, które uda się pozytywnie zweryfikować.
Embark Studios podkreśliło w oficjalnym komunikacie, że nie planuje wprowadzenia stałego systemu odzyskiwania strat. Obecna akcja jest „wyjątkiem od reguły”, podyktowanym ogromną skalą awarii, która dotknęła znaczną część społeczności.
Twórcy dali jasno do zrozumienia, że w normalnych warunkach (nawet przy mniejszych incydentach technicznych) gracze muszą liczyć się z permanentną utratą ekwipunku, co jest wpisane w naturę tego extraction shootera.
Oprócz kwestii technicznych, patch przyniósł kilka nowości i ważnych poprawek:
Do gry trafił nowy strój oraz dwa nowe style fryzur.
Naprawiono błąd, przez który nowi przeciwnicy z frakcji ARC byli niemożliwi do przeszukania po pokonaniu.
Zablokowano możliwość chowania Snaphooków do „bezpiecznej kieszeni” (safe pocket) podczas gry na klawiaturze.
Arc Raiders zadebiutowało 30 października zeszłego roku. Tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
