Na taki gest ze strony Embark Studios fani nie mają co liczyć ponownie

Fani ARC Raiders mogą odetchnąć z ulgą, choć deweloperzy z Embark Studios wyraźnie zaznaczają, że to sytuacja wyjątkowa. Dzisiejsza aktualizacja o numerze 1.19.0 nie tylko wprowadza nową zawartość, ale przede wszystkim rozwiązuje problem utraconego sprzętu, który spędzał sen z powiek tysiącom graczy w zeszłym tygodniu.

ARC Raiders – jednorazowy gest Embark Studios

W wyniku poważnych problemów z serwerami w ubiegłym tygodniu, wielu graczy, mimo udanej ewakuacji z rajdu, traciło cały swój loadout. Ponieważ ARC Raiders nie posiada systemu ubezpieczeń (znanego chociażby z Escape from Tarkov), przedmioty te teoretycznie przepadły na zawsze.