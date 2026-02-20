Nioh 3 z ogromnym sukcesem. Poprzednie części tego nie dokonały

Od premiery Nioh 2 minęły 3 tygodnie. W tym czasie nowa produkcja Teamu Ninja zebrała wiele pochwał.

Przy tym nie były to wcale czcze pochwały. Widać to również po tym, w jakim tempie produkcja znajduje swoich nabywców. Nioh 3 najszybciej sprzedającą się odsłoną serii Deweloperzy ogłosili, że Nioh 3 na całym świecie rozszedł się już w ponad 1 milionie kopii. To wszystko, przypomnijmy, w zaledwie 3 tygodnie od premiery. Tym samym najnowsza odsłona soulslike’owego cyklu stała się najszybciej sprzedającym się w historii przedstawicielem serii, którą zapoczątkowano jeszcze w 2017 roku.

Niemniej to nie koniec. Team Ninja potwierdził również, że wszystkie trzy produkcje spod szyldu Nioh przekroczyły w ten sposób liczbę 10 milionów sprzedanych kopii. Jeżeli chodzi o pierwszą część, to ta znalazła ponad 3 miliony nabywców. Z kolei wydany w 2020 roku sequel przebił ten wynik, lądując u ponad 4 milionów użytkowników. Jesteśmy do głębi wdzięczni graczom z całego świata za ich niesamowite wsparcie. W ramach świętowania tego kamienia milowego udostępniliśmy zwiastun o nagrodach, które dostała gra. Upewnijcie się, że go sprawdziliście! – ogłosili przedstawiciele studia.

Przy tym wszystkim Nioh 3 utrzymało poziom pod względem ocen, dorównując w tym aspekcie obu swoim poprzednikom. W naszej recenzji soulslike od Teamu Ninjas zgarnął zasłużone 8,5 na 10. Niemniej o jakości produktu jak dotychczas przekonać się mogli jedynie posiadacze komputerów osobistych i konsol PlayStation 5, bo tytuł ukazał się tylko tam. Jeżeli chodzi o PC, to tam produkcja potrafiła przyciągnąć przed ekrany ponad 88 tysiące graczy jednocześnie. Być może swoją zasługę ma w tym również Lies of P, którym twórcy otwarcie się inspirowali. Jeżeli zaś sami rozpoczęliście już przygodę z tytułem, rzućcie okiem na ten prosty trik – może wam wydatnie pomóc.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

