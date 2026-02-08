Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten prosty trik w Nioh 3 potrafi uratować życie. Wielu graczy wciąż go pomija

Jakub Piwoński
2026/02/08 18:00
Seria Nioh od lat kojarzona jest z wysokim poziomem trudności, ale też z ogromną satysfakcją płynącą z poznawania jej systemów.

Nioh 3 zadebiutował 6 lutego, a do gry szybko napłynęły tłumy graczy. Premierze towarzyszyły bardzo wysokie oceny, a produkcja Team Ninja ponownie przyciągnęła zarówno fanów soulslike’ów, jak i nowych odbiorców. Warto jednak wiedzieć, że to gra wymagająca. Znajomość niektórych ukrytych mechanik może oszczędzić graczom sporo frustracji.

Nioh 3
Nioh 3

Jak otworzyć ściany Nurikable?

Jednym z elementów, które potrafią znacząco ułatwić rozgrywkę, są sekretne ściany, znane w Nioh 3 jako Nurikabe. To żywe bariery imitujące otoczenie, za którymi często kryją się cenne przedmioty lub skróty. Atakowanie ich wprost zwykle kończy się tragicznie — ściana potrafi zmiażdżyć postać lub wdać się w wymagającą walkę, często w najmniej odpowiednim momencie.

Na szczęście istnieje bezpieczny sposób, by pozbyć się Nurikabe bez walki. Gdy natkniesz się na taką ścianę, warto zwrócić uwagę na jej „oczy”, które cały czas obserwują bohatera. Następnie rozejrzyj się w pobliżu za czerwonym grobem. Nie trzeba przyzywać Revenanta — wystarczy podejrzeć opis jego śmierci. Znajdziesz tam informację o zmiażdżeniu przez Nurikabe oraz kolor, który doprowadził do zgonu.

Klucz tkwi w geście. Otwórz menu gestów i wykonaj gest w innym kolorze niż ten wskazany przy grobie. Jeśli pierwszy wybór okaże się nietrafiony, Nurikabe jedynie zareaguje wzrokiem — masz jeszcze jedną próbę. Poprawny gest sprawi, że ściana zniknie, pozostawiając po sobie loot i wolną drogę dalej.

To drobna mechanika, ale jej znajomość potrafi oszczędzić sporo frustracji — zwłaszcza gdy zapasy leczenia są na wyczerpaniu. W świecie Nioh wiedza bywa równie ważna jak refleks i dobrze naostrzona katana.

Źródło:https://gamerant.com/nioh-3-how-open-nurikabe-walls-gesture-emote/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Pajonk78
Gramowicz
Dzisiaj 18:13

Po raz: niekiedy nie ma grobu obok, aby sprawdzić jakie zachowanie nie jest tolerowane przez danego Nurikabe.

Po dwa: niekiedy istnieje możliwość podejścia do ściany od tyłu - w tym przypadku wystarczy tylko zerwać talizman i ściana się otwiera.

Po trzy: jeśli nie ma ciała z podpowiedzią to faktycznie oczy mówią wszystko - najlepiej zacząć skrajnym gestem, tj. przyjaznym lub wrogim - jeśli Nurikabe jedynie zmruży oczy należy wybrać przeciwny, jeśli otworzy dość szeroko należy wybrać neutralny. ;)




