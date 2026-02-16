Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z najlepszych gier 2026 roku w ogromnej promocji. Grę na PS5 kupicie za mniej niż 200 zł

Radosław Krajewski
2026/02/16 12:15
0
0

I to jest korzystna promocja.

W sklepie Perfect Blue ruszyła promocja na Nioh 3, czyli jedną z najlepszych jak do tej pory gier wydanych w 2026 roku. Tytuł zadebiutował na rynku zaledwie dwa tygodnie temu, a już teraz produkcję można kupić w atrakcyjnej cenie.

Nioh 3

Nioh 3 w dużej promocji na pudełkowe wydanie na PlayStation 5

Nioh 3 w wersji pudełkowej na PlayStation 5 dostępny jest za 199,99 zł. To przecena o 120 zł w stosunku do ceny regularnej, która wynosi 319,99 zł.

  • Nioh 3 – 199,99 zł (poprzednia cena 319,99 zł)

Nioh 3 to długo wyczekiwana kontynuacja serii mrocznych gier RPG akcji z samurajami, Nioh. Krwawa walka toczy się na tle spustoszenia związanego z alternatywną wersją okresu Walczących Królestw, w którym grasują bandyci i roi się od potwornych yokai.

Gra oferuje otwarte poziomy wypełnione poczuciem napięcia charakterystycznym dla serii „Nioh”, które umożliwiają graczom swobodną eksplorację. W tym mrocznym uniwersum samurajów napotkasz potężne yokai, odkryjesz groźne wioski, w których czai się mrok, i stawisz czoła złowieszczej obecności „the Crucible”.

Możesz cieszyć się natychmiastowym i płynnym przełączaniem podczas bitwy między dwoma stylami walki, stawiając czoła wrogom za pomocą stylu samurajów (Samurai Style) i używając szybkich ruchów i specjalnych technik stylu ninja (Ninja Style) - czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

