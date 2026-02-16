Jedna z najlepszych gier 2026 roku w ogromnej promocji. Grę na PS5 kupicie za mniej niż 200 zł

W sklepie Perfect Blue ruszyła promocja na Nioh 3, czyli jedną z najlepszych jak do tej pory gier wydanych w 2026 roku. Tytuł zadebiutował na rynku zaledwie dwa tygodnie temu, a już teraz produkcję można kupić w atrakcyjnej cenie.
Nioh 3 w dużej promocji na pudełkowe wydanie na PlayStation 5
Nioh 3 w wersji pudełkowej na PlayStation 5 dostępny jest za 199,99 zł. To przecena o 120 zł w stosunku do ceny regularnej, która wynosi 319,99 zł.
Nioh 3 to długo wyczekiwana kontynuacja serii mrocznych gier RPG akcji z samurajami, Nioh. Krwawa walka toczy się na tle spustoszenia związanego z alternatywną wersją okresu Walczących Królestw, w którym grasują bandyci i roi się od potwornych yokai.
Gra oferuje otwarte poziomy wypełnione poczuciem napięcia charakterystycznym dla serii „Nioh”, które umożliwiają graczom swobodną eksplorację. W tym mrocznym uniwersum samurajów napotkasz potężne yokai, odkryjesz groźne wioski, w których czai się mrok, i stawisz czoła złowieszczej obecności „the Crucible”.
Możesz cieszyć się natychmiastowym i płynnym przełączaniem podczas bitwy między dwoma stylami walki, stawiając czoła wrogom za pomocą stylu samurajów (Samurai Style) i używając szybkich ruchów i specjalnych technik stylu ninja (Ninja Style) - czytamy w opisie gry.
