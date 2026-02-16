Jedna z najlepszych gier 2026 roku w ogromnej promocji. Grę na PS5 kupicie za mniej niż 200 zł

I to jest korzystna promocja.

W sklepie Perfect Blue ruszyła promocja na Nioh 3, czyli jedną z najlepszych jak do tej pory gier wydanych w 2026 roku. Tytuł zadebiutował na rynku zaledwie dwa tygodnie temu, a już teraz produkcję można kupić w atrakcyjnej cenie.

Nioh 3 w dużej promocji na pudełkowe wydanie na PlayStation 5

Nioh 3 w wersji pudełkowej na PlayStation 5 dostępny jest za 199,99 zł. To przecena o 120 zł w stosunku do ceny regularnej, która wynosi 319,99 zł.