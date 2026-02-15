Saudyjczycy rozbijają bank i szykują jedną z największych tranzakcji w historii gier mobilnych

Saudyjska Savvy Games Group może zapłacić nawet 7 miliardów dolarów za jedno z największych studiów gier mobilnych na świecie. Według najnowszych doniesień, finalizacja transakcji, która przeniesie studio Moonton do saudyjskiego holdingu, jest już bliska.

7 miliardów dolarów za grę mobilną

Moonton to studio odpowiedzialne za Mobile Legends: Bang Bang, darmową grę na telefony, w której miliony graczy rywalizują ze sobą w krótkich, dynamicznych meczach drużynowych. W ciągu niemal dekady gra zdobyła 110 milionów aktywnych graczy miesięcznie i została pobrana ponad 1,5 miliarda razy. To nie tylko popularna rozrywka mobilna – Mobile Legends jest też centralnym punktem całego światowego e-sportu mobilnego, czyli profesjonalnych rozgrywek gier wideo, które oglądają miliony widzów na całym świecie.