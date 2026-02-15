Zaloguj się lub Zarejestruj

Saudyjczycy rozbijają bank i szykują jedną z największych tranzakcji w historii gier mobilnych

Jakub Piwoński
2026/02/15 20:00
W grę wchodzi nawet 7 miliardów dolarów. W czym rzecz? ByteDance, właściciel TikToka, szykuje sprzedaż Moonton – twórcy Mobile Legends: Bang Bang.

Saudyjska Savvy Games Group może zapłacić nawet 7 miliardów dolarów za jedno z największych studiów gier mobilnych na świecie. Według najnowszych doniesień, finalizacja transakcji, która przeniesie studio Moonton do saudyjskiego holdingu, jest już bliska.

Mobile Legends: Bang Bang
Mobile Legends: Bang Bang

7 miliardów dolarów za grę mobilną

Moonton to studio odpowiedzialne za Mobile Legends: Bang Bang, darmową grę na telefony, w której miliony graczy rywalizują ze sobą w krótkich, dynamicznych meczach drużynowych. W ciągu niemal dekady gra zdobyła 110 milionów aktywnych graczy miesięcznie i została pobrana ponad 1,5 miliarda razy. To nie tylko popularna rozrywka mobilna – Mobile Legends jest też centralnym punktem całego światowego e-sportu mobilnego, czyli profesjonalnych rozgrywek gier wideo, które oglądają miliony widzów na całym świecie.

Wartość planowanej transakcji ma wynieść 6–7 miliardów dolarów, co oznacza, że ByteDance, właściciel TikToka, może odnotować ogromny zysk na swojej decyzji wycofania się z rynku gier mobilnych. Dla porównania, w 2021 roku ByteDance przejęło Moonton za około 4 miliardy dolarów.

Zakup Moonton przez saudyjską Savvy Games Group to niecodzienna i strategiczna decyzja – Arabia Saudyjska coraz mocniej inwestuje w gry wideo i e-sport. Eksperci podkreślają, że mobilny e-sport rozwija się dziś szybciej niż większość tradycyjnych dyscyplin sportowych, a przejęcie tak popularnej gry może wynieść Saudyjczyków na czołową pozycję w globalnej branży. Jeżeli transakcja faktycznie dojdzie do skutku, będzie to jedna z największych w historii branży gier mobilnych, a Moonton stanie się kluczowym elementem ambitnej strategii inwestycyjnej Savvy Games Group.

Tagi:

News
sprzedaż gier
sprzedaż
gra mobilna
zakup
Mobile Legends: Bang Bang
ByteDance
Moonton
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




