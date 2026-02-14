Team Ninja aktualizuje Nioh 3. Nareszcie pomodlicie się w trakcie walki

Studio Team Ninja i wydawca Koei Tecmo wypuścili pierwszą większą aktualizację do Nioh 3, gry, która od premiery zbierała znakomite recenzje zarówno od krytyków, jak i graczy. Patch w wersji 1.03.01 koncentruje się przede wszystkim na naprawie błędów blokujących postęp, ale wprowadza też kilka istotnych usprawnień w rozgrywce.
Team Ninja aktualizuje Nioh 3
Najważniejsze zmiany obejmują m.in. możliwość modlenia się przy świątyni w trakcie walki oraz znaczne zwiększenie wytrzymałości przeciwników w trybie treningowym. Naprawiono również problem, który uniemożliwiał zmianę broni białej podczas blokowania celu i chowania jej, co wcześniej mogło skutecznie zatrzymać dalszą eksplorację i walkę. Poprawiono również kwestie związane z crashami, postaciami NPC blokującymi postęp, synchronizacją w trybie wieloosobowym oraz zdobywaniem przedmiotów i trofeów, co znacząco usprawnia komfort gry.
Od momentu premiery Nioh 3 cieszy się ogromnym zainteresowaniem – w pierwszym weekendzie gra zgromadziła blisko 90 tys. jednoczesnych graczy na Steamie, co przewyższało wyniki poprzednich odsłon serii. Recenzenci chwalili dopracowanie formuły serii i satysfakcjonującą, brutalną walkę w świecie osadzonym w realiach Japonii samurajów. Aktualizacja podkreśla, że twórcy słuchają społeczności i dążą do utrzymania gry w doskonałej kondycji
Lista najważniejszych poprawek w wersji 1.03.01:
PlayStation 5 / Steam – zmiany i poprawki:
Znacząco zwiększono wytrzymałość przeciwników w trybie Training Ground Battle Scroll; dodano możliwość modlenia się przy świątyni w trakcie walki.
Naprawiono problem z utratą wartościowych przedmiotów w Myths i umożliwiono ich odzyskanie przy wczytaniu zapisanej gry.
Częściowo naprawiono sporadyczne crashy podczas gry.
Poprawiono błędy blokujące postęp w Eternal Rift i misjach typu Battle Scroll.
Naprawiono problemy z atakami i umiejętnościami w walce, w tym Martial Arts i efektywnością ataków w trybie multiplayer.
Usunięto problemy z trofeami, nagrodami i synchronizacją NPC w sesjach wieloosobowych.
Poprawiono wybory fryzur w kreatorze postaci oraz drobne błędy interfejsu i statystyk ekwipunku.
PlayStation 5 – dodatkowe poprawki:
Naprawiono działanie funkcji wyszukiwania znajomych w multiplayerze po dłuższym czasie.
Steam – dodatkowe poprawki:
Dodano automatyczne tworzenie kopii zapasowej zapisów przy ich wczytywaniu.
Poprawiono wyświetlanie części etapów i błędy w komendach zmiany stanu w walce przy klawiaturze i myszce.
