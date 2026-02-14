Team Ninja aktualizuje Nioh 3. Nareszcie pomodlicie się w trakcie walki

Studio Team Ninja i wydawca Koei Tecmo wypuścili pierwszą większą aktualizację do Nioh 3, gry, która od premiery zbierała znakomite recenzje zarówno od krytyków, jak i graczy. Patch w wersji 1.03.01 koncentruje się przede wszystkim na naprawie błędów blokujących postęp, ale wprowadza też kilka istotnych usprawnień w rozgrywce.

Team Ninja aktualizuje Nioh 3

Najważniejsze zmiany obejmują m.in. możliwość modlenia się przy świątyni w trakcie walki oraz znaczne zwiększenie wytrzymałości przeciwników w trybie treningowym. Naprawiono również problem, który uniemożliwiał zmianę broni białej podczas blokowania celu i chowania jej, co wcześniej mogło skutecznie zatrzymać dalszą eksplorację i walkę. Poprawiono również kwestie związane z crashami, postaciami NPC blokującymi postęp, synchronizacją w trybie wieloosobowym oraz zdobywaniem przedmiotów i trofeów, co znacząco usprawnia komfort gry.