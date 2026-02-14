Zaloguj się lub Zarejestruj

Team Ninja aktualizuje Nioh 3. Nareszcie pomodlicie się w trakcie walki

Jakub Piwoński
2026/02/14 11:30
0
0

Szczegóły patcha 1.03.01.

Studio Team Ninja i wydawca Koei Tecmo wypuścili pierwszą większą aktualizację do Nioh 3, gry, która od premiery zbierała znakomite recenzje zarówno od krytyków, jak i graczy. Patch w wersji 1.03.01 koncentruje się przede wszystkim na naprawie błędów blokujących postęp, ale wprowadza też kilka istotnych usprawnień w rozgrywce.

Nioh 3
Nioh 3

Team Ninja aktualizuje Nioh 3

Najważniejsze zmiany obejmują m.in. możliwość modlenia się przy świątyni w trakcie walki oraz znaczne zwiększenie wytrzymałości przeciwników w trybie treningowym. Naprawiono również problem, który uniemożliwiał zmianę broni białej podczas blokowania celu i chowania jej, co wcześniej mogło skutecznie zatrzymać dalszą eksplorację i walkę. Poprawiono również kwestie związane z crashami, postaciami NPC blokującymi postęp, synchronizacją w trybie wieloosobowym oraz zdobywaniem przedmiotów i trofeów, co znacząco usprawnia komfort gry.

Od momentu premiery Nioh 3 cieszy się ogromnym zainteresowaniem – w pierwszym weekendzie gra zgromadziła blisko 90 tys. jednoczesnych graczy na Steamie, co przewyższało wyniki poprzednich odsłon serii. Recenzenci chwalili dopracowanie formuły serii i satysfakcjonującą, brutalną walkę w świecie osadzonym w realiach Japonii samurajów. Aktualizacja podkreśla, że twórcy słuchają społeczności i dążą do utrzymania gry w doskonałej kondycji

Lista najważniejszych poprawek w wersji 1.03.01:

PlayStation 5 / Steam – zmiany i poprawki:

  • Znacząco zwiększono wytrzymałość przeciwników w trybie Training Ground Battle Scroll; dodano możliwość modlenia się przy świątyni w trakcie walki.

  • Naprawiono problem z utratą wartościowych przedmiotów w Myths i umożliwiono ich odzyskanie przy wczytaniu zapisanej gry.

  • Częściowo naprawiono sporadyczne crashy podczas gry.

  • Poprawiono błędy blokujące postęp w Eternal Rift i misjach typu Battle Scroll.

Naprawiono problemy z atakami i umiejętnościami w walce, w tym Martial Arts i efektywnością ataków w trybie multiplayer.

  • Usunięto problemy z trofeami, nagrodami i synchronizacją NPC w sesjach wieloosobowych.

  • Poprawiono wybory fryzur w kreatorze postaci oraz drobne błędy interfejsu i statystyk ekwipunku.

    • PlayStation 5 – dodatkowe poprawki:

    • Naprawiono działanie funkcji wyszukiwania znajomych w multiplayerze po dłuższym czasie.

    Steam – dodatkowe poprawki:

    • Dodano automatyczne tworzenie kopii zapasowej zapisów przy ich wczytywaniu.

    • Poprawiono wyświetlanie części etapów i błędy w komendach zmiany stanu w walce przy klawiaturze i myszce.

    Źródło:https://www.eurogamer.net/nioh-3-gets-its-first-big-post-launch-patch-on-steam-and-playstation-5-and-it-mostly-affects-progress-halting-bugs

    Tagi:

    News
    aktualizacja
    gra akcji
    patch
    Team Ninja
    Japonia
    RPG akcji
    Nioh 3
    Jakub Piwoński

    Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




