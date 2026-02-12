Miliony Henryków. Twórcy Kingdom Come: Deliverance II chwalą się sprzedażą

Dzięki temu wiemy, jak druga odsłona Kingdom Come poradziła sobie na rynku. A poradziła sobie naprawdę dobrze.

5 milionów kopii Kingdom Come: Deliverance 2

W rok Kingdom Come: Deliverance 2 rozeszło się w 5 milionach kopii. Dla porównania pierwsza część cyklu, którą wydano w 2018 roku, po 12 miesiącach od premiery znalazła 2 miliony nabywców. Skok jest zatem znaczący, ale też nie zaskakuje. O ile pierwsze Deliverance było sporym zaskoczeniem, tak drugie wychodziło w momencie, gdy wszyscy wiedzieli, jaki talent ma Warehouse Studios.