Miliony Henryków. Twórcy Kingdom Come: Deliverance II chwalą się sprzedażą

Niedawno minął rok od premiery Kingdom Come: Deliverance 2. Nic zatem dziwnego, że twórców gry wzięło na podsumowania.
Dzięki temu wiemy, jak druga odsłona Kingdom Come poradziła sobie na rynku. A poradziła sobie naprawdę dobrze.
5 milionów kopii Kingdom Come: Deliverance 2
W rok Kingdom Come: Deliverance 2 rozeszło się w 5 milionach kopii. Dla porównania pierwsza część cyklu, którą wydano w 2018 roku, po 12 miesiącach od premiery znalazła 2 miliony nabywców. Skok jest zatem znaczący, ale też nie zaskakuje. O ile pierwsze Deliverance było sporym zaskoczeniem, tak drugie wychodziło w momencie, gdy wszyscy wiedzieli, jaki talent ma Warehouse Studios.
Kingdom Come: Deliverance 2 oficjalnie dotarło do tego ogromnego kamienia milowego, a wszystko to dzięki wam. Nasza społeczność rośnie każdego dnia i nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani tym, że jesteście z nami. Dziękujemy wam za to, że czynicie tę podróż niezapomnianą – ogłosili sami twórcy w okolicznościowy wpisie.
Deliverance 2 od samego początku sprzedawało się bardzo dobrze. Wystarczyła wszak doba od premiery, by gra trafiła do 1 miliona nabywców. W niespełna dwa tygodnie liczba ta została podwojona, zaś po 3 miesiącach wynosiła już 3 miliony kopii. 4 miliony tytuł przebił w listopadzie ubiegłego roku, czyli 8 miesięcy po tym, jak ukazał się na rynku. Dziś wiemy już, że na tym nie koniec.
Co istotne, od czasu premiery Kingdom Come: Deliverance 2 wzbogacone zostało o trzy obiecane wcześniej przez twórców dodatki. I tak w maju 2025 roku ukazało się Brushes with Death, podczas gdy 4 miesiące później w nasze ręce wpadło też Legacy of the Forge. Zwieńczeniem serii stworzonych przez deweloperów DLC było zaś Mysteria Ecclesiae z listopada 2025 roku.
