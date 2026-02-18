Zaloguj się lub Zarejestruj

Szczęście w pustkowiach Fallouta – jak dużo może znaczyć? Pewien gracz to sprawdził

Jakub Piwoński
2026/02/18 16:50
0
0

Ta gra wciąż potrafi zaskoczyć. Oto, co wydarzy się w rozgrywce, gdy podniesiemy jedną ze statystyk do maksimum.

Nawet po blisko trzech dekadach od premiery pierwsza część Fallouta wciąż potrafi zadziwić miłośników RPG-ów. Tym razem w centrum uwagi znalazła się statystyka, która od lat wzbudza emocje – szczęście. Jak wiemy z życia, wiele właśnie od szczęścia zależy. Jak działa to w grze? W grze szczęście ma jeszcze większe znaczenie.

Fallout
Fallout

Bo szczęście popłaca. Także w Fallout

Dla twórców z Black Isle jedno było pewne – w świecie zrujnowanym przez wojnę atomową los odgrywa kluczową rolę. Statystyka szczęścia nie tylko zwiększa szansę na sukces w walce i trafienia krytyczne, ale też może przynieść spore zyski w kapslach, czyli wirtualnej walucie Fallouta.

Ostatnio jeden z graczy odkrył, że przy maksymalnym poziomie szczęścia możliwe jest zdobycie… 10765 kapsli z jednej, przypadkowej skrzynki w ciężarówce Nuka-Coli. To rzadki bonus, bo sama ciężarówka nie pojawia się często, a wysokie szczęście trzeba zdobyć wcześniej, inwestując punkty w rozwój postaci.

Szczęście to najbardziej popsuta statystyka. – factoid_

To naprawdę może się wydarzyć. Jesteś OGROMNYM szczęściarzem. Nie wydaj wszystkiego na raz. – Im-loving

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, mechanika szczęścia nie ogranicza się tylko do klasycznej części serii. W kolejnych odsłonach, takich jak Fallout: New Vegas, odrobina farta pozwala nawet na „opróżnienie” kasyn, a statystyki nadal działają w obie strony – zarówno nagradzając, jak i karząc gracza. Niektórzy testują też ekstremalne strategie, np. minimalizując szczęście, by maksymalnie utrudnić sobie życie w grze. Tak czy i inaczej Fallout wciąż pokazuje, że nawet po niemal trzech dekadach jedna z jego prostych mechanik wciąż potrafi zaskoczyć.

Dajcie znać w komentarzu, jakie jest wasz doświadczenie ze szczęściem w grach z serii Fallout.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




