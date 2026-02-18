Szczęście w pustkowiach Fallouta – jak dużo może znaczyć? Pewien gracz to sprawdził

Ta gra wciąż potrafi zaskoczyć. Oto, co wydarzy się w rozgrywce, gdy podniesiemy jedną ze statystyk do maksimum.

Nawet po blisko trzech dekadach od premiery pierwsza część Fallouta wciąż potrafi zadziwić miłośników RPG-ów. Tym razem w centrum uwagi znalazła się statystyka, która od lat wzbudza emocje – szczęście. Jak wiemy z życia, wiele właśnie od szczęścia zależy. Jak działa to w grze? W grze szczęście ma jeszcze większe znaczenie.

Bo szczęście popłaca. Także w Fallout

Dla twórców z Black Isle jedno było pewne – w świecie zrujnowanym przez wojnę atomową los odgrywa kluczową rolę. Statystyka szczęścia nie tylko zwiększa szansę na sukces w walce i trafienia krytyczne, ale też może przynieść spore zyski w kapslach, czyli wirtualnej walucie Fallouta.