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Nintendo odebrało fanom nadzieję. Na Pokemon Winds and Waves poczekamy jeszcze długo

Maciej Petryszyn
2026/06/11 12:20
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Zapowiedź Pokemon Winds and Waves wywołała spore poruszenie. Wiązała się ona wszak z nadejściem pierwszej od 2022 roku nowej generacji stworków.

Szybko jednak entuzjazm ustąpił rozczarowaniu. Pojawiły się bowiem doniesienia, że na szybką premierę nie ma co liczyć.

Pokemon Winds and Waves
Pokemon Winds and Waves

Jeszcze ponad rok do premiery Pokemon Winds and Waves?

Początkowo fani mieli nadzieję, że Pokemony w wersji Winds oraz Waves trafią w nasze ręce jeszcze pod koniec 2026 roku. Niemniej podczas Pokemon Day potwierdzono, iż premiera planowana jest na rok 2027. Nie podano przy tym żadnej konkretnej daty czy choćby okienka premierowego. Pojawiły się za to plotki, że bardzo prawdopodobne jest, iż 10. generacja Pokemonów zadebiutuje dopiero w ostatnich miesiącach 2027 roku. Aczkolwiek nie były to oficjalne informacje, nadal więc były szanse, że finalnie sprawy potoczą się inaczej, a złaknieni nowości fani łapania stworków będą mogli szybciej zaspokoić swój głód.

GramTV przedstawia:

Ale niedawne Nintendo Direct 2026 raczej bezpowrotnie odebrało te nadzieje. Bo chociaż podczas prezentacji pokazano wiele ciekawych pozycji, jak np. The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake czy też nowe Xenoblade, to jedyna wzmianka o Pokemonach tyczyła się dodatku do Pokopii. Zero choćby wspominki na temat Winds and Waves, co dobitnie wskazuje, że premiera na początku 2027 roku jest praktycznie wykluczona. Szczególnie że zazwyczaj produkcje z serii Pokemon, które mają zostać udostępnione w najbliższych miesiącach, były prezentowane właśnie na letnim Nintendo Direct. Tak było np. z Scarlet and Violet czy też Sword and Shield.

Tak więc wygląda na to, że w kwestii Pokemon Winds and Waves trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Ale pewnie warto czekać, szczególnie że fani spekulują, iż nową ewolucję może otrzymać stworek znany jeszcze w 1. generacji. Na razie zaś pozostaje zadowolić się nowymi wydaniami FireRed i LeafGreen na Nintendo Switch 2 oraz wspomnianym Pokemon Pokopia, do którego szykowana jest nowa zawartość.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-winds-waves-release-date-bad/

Tagi:

News
Nintendo
Pokemon
Pokemon Company
Switch 2
Nintendo Switch 2
Pokemon Winds
Pokemon Waves
Pokemon Winds & Waves
2027
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:51

No ale np. Beast of Reincarnation też nie ma nawet jeszcze zapowiedzi na Switch 2 a szczerze wątpie że gra od wieloletniego partnera nie zawita na konsoli Nintendo. Z Nintendo wiadomo że nic nie wiadomo, z dnia na dzień potrafią wrzucić z tyłka dedykowany jakiejś grze direct gdzie ogłaszają różne konkrety. Może dogadali się z GF że ci ogłoszą szczegóły na własnych zasadach...




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112