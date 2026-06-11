Nintendo odebrało fanom nadzieję. Na Pokemon Winds and Waves poczekamy jeszcze długo

Szybko jednak entuzjazm ustąpił rozczarowaniu. Pojawiły się bowiem doniesienia, że na szybką premierę nie ma co liczyć.

Jeszcze ponad rok do premiery Pokemon Winds and Waves?

Początkowo fani mieli nadzieję, że Pokemony w wersji Winds oraz Waves trafią w nasze ręce jeszcze pod koniec 2026 roku. Niemniej podczas Pokemon Day potwierdzono, iż premiera planowana jest na rok 2027. Nie podano przy tym żadnej konkretnej daty czy choćby okienka premierowego. Pojawiły się za to plotki, że bardzo prawdopodobne jest, iż 10. generacja Pokemonów zadebiutuje dopiero w ostatnich miesiącach 2027 roku. Aczkolwiek nie były to oficjalne informacje, nadal więc były szanse, że finalnie sprawy potoczą się inaczej, a złaknieni nowości fani łapania stworków będą mogli szybciej zaspokoić swój głód.