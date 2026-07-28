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Amazon wygadał się w sprawie Jamesa Bonda. Wyciekła data premiery 007 First Light na Switcha 2

Maciej Petryszyn
2026/07/28 21:00
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Pierwsza od lat produkcja z Jamesem Bondem w roli głównej okazała się sukcesem. Ale nie wszystkim dane było się o tym przekonać.

Tytuł od IO Interactive na razie ominął jedną z wiodących platform. Aczkolwiek już niedługo się to najprawdopodobniej zmieni.

007 First Light
007 First Light

007 First Light zmierza na Pstryczka

Na japońskiej wersji Amazona pojawiło się bowiem 007 First Light w wersji na Nintendo Switch 2 z ustaloną datą premiery na 16 września 2026 roku. Wygląda więc na to, że popularna platforma sprzedażowa się pospieszyła. Trudno bowiem zakładać, iż jest to termin nieprawdziwy, bo przecież prawa do Jamesa Bonda posiada właśnie Amazon MGM Studios, a więc imperium Jeffa Bezosa. Tym samym produkcja IO Interactive trafi na Pstryczka w mocno obsadzonym premierami terminie. Najwyraźniej jednak firma nie obawa się konkurencji – z kolei społeczność NS2 4 miesiące po innych będzie mogła poznać początki Bonda.

GramTV przedstawia:

007 First Light trafiło na rynek 27 maja 2026 roku, ukazując się zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ponadto w trzecim kwartale tego roku tytuł w swoje ręce otrzymają również użytkownicy Nintendo Switch 2. Jednocześnie IOI zdążyło już zapowiedzieć pierwsze DLC. Nie wiadomo natomiast, czy omawiana pozycja jest początkiem dłużej serii. Sam Amazon na ten moment wzbrania się przed jednoznacznymi deklaracjami, czy kolejną potencjalną grę o Jamesie Bondzie stworzą twórcy First Light, czy też licencja zostanie przekazana komuś innemu.

Tytuł został ciepło przyjęty przed graczy i recenzentów. Dość powiedzieć, że w naszej recenzji 007 First Light otrzymało ocenę 8,5 na 10. Mimo to wygląda na to, że produkcja jeszcze się nie zwróciła – może port na Nintendo Switch 2 w tym pomoże?

Źródło:https://insider-gaming.com/007-first-light-nintendo-switch-2-release-date-leaked/

Tagi:

News
Nintendo
IO Interactive
port
James Bond
IOI
007
port gry
Bond
Switch 2
Nintendo Switch 2
007 First Light
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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