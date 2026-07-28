Amazon wygadał się w sprawie Jamesa Bonda. Wyciekła data premiery 007 First Light na Switcha 2

Pierwsza od lat produkcja z Jamesem Bondem w roli głównej okazała się sukcesem. Ale nie wszystkim dane było się o tym przekonać.

Tytuł od IO Interactive na razie ominął jedną z wiodących platform. Aczkolwiek już niedługo się to najprawdopodobniej zmieni.

007 First Light zmierza na Pstryczka

Na japońskiej wersji Amazona pojawiło się bowiem 007 First Light w wersji na Nintendo Switch 2 z ustaloną datą premiery na 16 września 2026 roku. Wygląda więc na to, że popularna platforma sprzedażowa się pospieszyła. Trudno bowiem zakładać, iż jest to termin nieprawdziwy, bo przecież prawa do Jamesa Bonda posiada właśnie Amazon MGM Studios, a więc imperium Jeffa Bezosa. Tym samym produkcja IO Interactive trafi na Pstryczka w mocno obsadzonym premierami terminie. Najwyraźniej jednak firma nie obawa się konkurencji – z kolei społeczność NS2 4 miesiące po innych będzie mogła poznać początki Bonda.