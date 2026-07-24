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Nintendo pracuje nad specjalną edycją Switcha 2 z motywem The Legend of Zelda? Nowy przeciek ujawnia szczegóły

Mikołaj Berlik
2026/07/24 13:00
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Tak może wyglądać kolejna wersja konsoli.

Do sieci trafiły nowe doniesienia sugerujące, że Nintendo przygotowuje limitowaną edycję konsoli Switch 2 inspirowaną serią The Legend of Zelda. Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, urządzenie ma zostać wydane z okazji 40. rocznicy kultowej marki.

The Legend of Zelda: Breath of The Wild
The Legend of Zelda: Breath of The Wild

Nintendo Switch 2 w stylu Zeldy

Informacje pochodzą od znanych branżowych insiderów Shpeshal_Nick oraz Necrolipe, którzy twierdzą, że specjalna edycja konsoli jest już w przygotowaniu. Początkowo spekulowano, że konsola będzie nawiązywać do rzekomego remake'u The Legend of Zelda: Ocarina of Time, jednak najnowsze informacje wskazują, że Nintendo postawi na motyw całej serii z okazji jej jubileuszu.

Wczytywanie ramki mediów.

Na razie nie ujawniono wyglądu samej konsoli, ale przeciek zdradza szczegóły dotyczące dedykowanego kontrolera Nintendo Switch 2 Pro Controller. Według Necrolipe akcesorium ma wyróżniać się czarną kolorystyką, zielonymi wykończeniami, złotymi akcentami oraz symbolem Triforce umieszczonym pomiędzy przyciskami „+” i „-”. Nie wiadomo jeszcze, czy kontroler będzie sprzedawany osobno, czy znajdzie się w zestawie z konsolą.

GramTV przedstawia:

Po pojawieniu się przecieku gracze zaczęli spekulować, jak może wyglądać sama konsola. Wielu fanów liczy na bardziej charakterystyczny projekt niż w przypadku edycji Switch OLED: Tears of the Kingdom, która wyróżniała się głównie subtelnymi zdobieniami na Joy-Conach i stacji dokującej. Społeczność chętnie zobaczyłaby pełnoprawną, złotą edycję Switcha 2 z motywami Hyrule lub Triforce, nawiązującą do wcześniejszych limitowanych konsol z serii Zelda.

Dodatkowo spekuluje się, że limitowana edycja może zadebiutować w okresie premiery wyczekiwanego remake'u The Legend of Zelda: Ocarina of Time, choć na ten moment nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia ze strony Nintendo.

Źródło:https://gamerant.com/zelda-switch-2-special-edition-console-leak/

Tagi:

News
Nintendo
przeciek
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112