Nintendo pracuje nad specjalną edycją Switcha 2 z motywem The Legend of Zelda? Nowy przeciek ujawnia szczegóły

Do sieci trafiły nowe doniesienia sugerujące, że Nintendo przygotowuje limitowaną edycję konsoli Switch 2 inspirowaną serią The Legend of Zelda. Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, urządzenie ma zostać wydane z okazji 40. rocznicy kultowej marki.
Nintendo Switch 2 w stylu Zeldy
Informacje pochodzą od znanych branżowych insiderów Shpeshal_Nick oraz Necrolipe, którzy twierdzą, że specjalna edycja konsoli jest już w przygotowaniu. Początkowo spekulowano, że konsola będzie nawiązywać do rzekomego remake'u The Legend of Zelda: Ocarina of Time, jednak najnowsze informacje wskazują, że Nintendo postawi na motyw całej serii z okazji jej jubileuszu.
Wczytywanie ramki mediów.
Na razie nie ujawniono wyglądu samej konsoli, ale przeciek zdradza szczegóły dotyczące dedykowanego kontrolera Nintendo Switch 2 Pro Controller. Według Necrolipe akcesorium ma wyróżniać się czarną kolorystyką, zielonymi wykończeniami, złotymi akcentami oraz symbolem Triforce umieszczonym pomiędzy przyciskami „+” i „-”. Nie wiadomo jeszcze, czy kontroler będzie sprzedawany osobno, czy znajdzie się w zestawie z konsolą.
GramTV przedstawia:
Po pojawieniu się przecieku gracze zaczęli spekulować, jak może wyglądać sama konsola. Wielu fanów liczy na bardziej charakterystyczny projekt niż w przypadku edycji Switch OLED: Tears of the Kingdom, która wyróżniała się głównie subtelnymi zdobieniami na Joy-Conach i stacji dokującej. Społeczność chętnie zobaczyłaby pełnoprawną, złotą edycję Switcha 2 z motywami Hyrule lub Triforce, nawiązującą do wcześniejszych limitowanych konsol z serii Zelda.
Dodatkowo spekuluje się, że limitowana edycja może zadebiutować w okresie premiery wyczekiwanego remake'u The Legend of Zelda: Ocarina of Time, choć na ten moment nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia ze strony Nintendo.
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