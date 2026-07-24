Nintendo pracuje nad specjalną edycją Switcha 2 z motywem The Legend of Zelda? Nowy przeciek ujawnia szczegóły

Do sieci trafiły nowe doniesienia sugerujące, że Nintendo przygotowuje limitowaną edycję konsoli Switch 2 inspirowaną serią The Legend of Zelda. Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, urządzenie ma zostać wydane z okazji 40. rocznicy kultowej marki.

Nintendo Switch 2 w stylu Zeldy

Informacje pochodzą od znanych branżowych insiderów Shpeshal_Nick oraz Necrolipe, którzy twierdzą, że specjalna edycja konsoli jest już w przygotowaniu. Początkowo spekulowano, że konsola będzie nawiązywać do rzekomego remake'u The Legend of Zelda: Ocarina of Time, jednak najnowsze informacje wskazują, że Nintendo postawi na motyw całej serii z okazji jej jubileuszu.

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