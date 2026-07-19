Pokemon Odyssey 2 z wersją demonstracyjną. Fanowski projekt oferuje poziomy trudności i aż 300 regionalnych wariantów Pokémonów

Społeczność umila czas oczekiwania na kolejną oficjalną premierę.

Na premierę oficjalnego Pokemon: Winds and Waves gracze będą musieli jeszcze poczekać, społeczność fanów nie zwalnia tempa. Twórca fanowskiego projektu Pokemon Odyssey 2 udostępnił właśnie wersję demonstracyjną gry, która wprowadza szereg nietypowych rozwiązań, w tym poziomy trudności, osiem klas postaci oraz 300 regionalnych wariantów Pokemonów inspirowanych serią Etrian Odyssey. GAMINGbible Pokemon Odyssey 2 – Pokemon i Etrian Odyssey w jednym świecie Za projekt odpowiada deweloper Paco_Scarso, który rozwija pomysł zapoczątkowany w pierwszym Pokemon Odyssey. Akcja kontynuacji rozgrywa się w nowym regionie Lemuria, oferując zupełnie nową historię oraz mechaniki wyraźnie odbiegające od klasycznych gier z serii Pokemon. Wczytywanie ramki mediów.

Wśród najważniejszych nowości znajdują się: całkowicie nowy region i fabuła,

300 regionalnych wariantów Pokémonów,

nowy typ Aether,

osiem klas postaci do wyboru,

walki skoncentrowane na pojedynkach 2 na 2,

autorska ścieżka dźwiękowa,

możliwość wyboru poziomu trudności.

300 nowych form regionalnych Jednym z największych atutów projektu jest imponująca liczba nowych wariantów Pokemonów. Regionalne formy inspirowane bohaterami serii Etrian Odyssey otrzymało aż 300 stworzeń. Przykładowo gracze znajdą: Decidueye typu Trawa/Latający,

Delphoxa typu Ogień/Wróżka,

Empoleona typu Woda/Elektryczny.

GramTV przedstawia:

Niektóre Pokemony, takie jak Arbok, Lucario, Marowak czy Dusknoir, otrzymały dodatkowo nowy typ Aether, a część stworzeń może ewoluować w całkowicie nowe regionalne formy. Twórca przygotował również zupełnie nowy typ Aether. Jest on skuteczny przeciwko Pokemonom typu Wróżka, natomiast słabo radzi sobie z typami Trucizna i Mrok. Od początku rozgrywki gracze uczestniczą przede wszystkim w walkach Double Battle, co wymusza bardziej taktyczne podejście do budowania drużyny niż w tradycyjnych odsłonach serii. Nietypowym rozwiązaniem jest także system klas znany z Etrian Odyssey. Na początku gry można wybrać jedną z ośmiu specjalizacji: Medic,

Survivalist,

Protector,

Pugilist,

Ninja,

Gunner,

Alchemist,

Sovereign. Każda klasa dysponuje własnym zestawem startowych Pokemonów, unikalną umiejętnością pasywną oraz specjalnymi przedmiotami, co dodatkowo zwiększa różnorodność rozgrywki. Wersja demonstracyjna Pokemon Odyssey 2 pozwala sprawdzić większość najważniejszych mechanik przed premierą pełnej wersji. Twórcy Pokemon GO przepraszają graczy. Powtórka największego wydarzenia w ostatnich latach