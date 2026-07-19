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Pokemon Odyssey 2 z wersją demonstracyjną. Fanowski projekt oferuje poziomy trudności i aż 300 regionalnych wariantów Pokémonów

Mikołaj Berlik
2026/07/19 16:00
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Społeczność umila czas oczekiwania na kolejną oficjalną premierę.

Na premierę oficjalnego Pokemon: Winds and Waves gracze będą musieli jeszcze poczekać, społeczność fanów nie zwalnia tempa. Twórca fanowskiego projektu Pokemon Odyssey 2 udostępnił właśnie wersję demonstracyjną gry, która wprowadza szereg nietypowych rozwiązań, w tym poziomy trudności, osiem klas postaci oraz 300 regionalnych wariantów Pokemonów inspirowanych serią Etrian Odyssey.

Pokemon
Pokemon
GAMINGbible

Pokemon Odyssey 2 – Pokemon i Etrian Odyssey w jednym świecie

Za projekt odpowiada deweloper Paco_Scarso, który rozwija pomysł zapoczątkowany w pierwszym Pokemon Odyssey. Akcja kontynuacji rozgrywa się w nowym regionie Lemuria, oferując zupełnie nową historię oraz mechaniki wyraźnie odbiegające od klasycznych gier z serii Pokemon.

Wczytywanie ramki mediów.

Wśród najważniejszych nowości znajdują się:

  • całkowicie nowy region i fabuła,
  • 300 regionalnych wariantów Pokémonów,
  • nowy typ Aether,
  • osiem klas postaci do wyboru,
  • walki skoncentrowane na pojedynkach 2 na 2,
  • autorska ścieżka dźwiękowa,
  • możliwość wyboru poziomu trudności.
  • 300 nowych form regionalnych

Jednym z największych atutów projektu jest imponująca liczba nowych wariantów Pokemonów. Regionalne formy inspirowane bohaterami serii Etrian Odyssey otrzymało aż 300 stworzeń.

Przykładowo gracze znajdą:

  • Decidueye typu Trawa/Latający,
  • Delphoxa typu Ogień/Wróżka,
  • Empoleona typu Woda/Elektryczny.

GramTV przedstawia:

Niektóre Pokemony, takie jak Arbok, Lucario, Marowak czy Dusknoir, otrzymały dodatkowo nowy typ Aether, a część stworzeń może ewoluować w całkowicie nowe regionalne formy.

Twórca przygotował również zupełnie nowy typ Aether. Jest on skuteczny przeciwko Pokemonom typu Wróżka, natomiast słabo radzi sobie z typami Trucizna i Mrok. Od początku rozgrywki gracze uczestniczą przede wszystkim w walkach Double Battle, co wymusza bardziej taktyczne podejście do budowania drużyny niż w tradycyjnych odsłonach serii.

Nietypowym rozwiązaniem jest także system klas znany z Etrian Odyssey. Na początku gry można wybrać jedną z ośmiu specjalizacji:

  • Medic,
  • Survivalist,
  • Protector,
  • Pugilist,
  • Ninja,
  • Gunner,
  • Alchemist,
  • Sovereign.

Każda klasa dysponuje własnym zestawem startowych Pokemonów, unikalną umiejętnością pasywną oraz specjalnymi przedmiotami, co dodatkowo zwiększa różnorodność rozgrywki.

Wersja demonstracyjna Pokemon Odyssey 2 pozwala sprawdzić większość najważniejszych mechanik przed premierą pełnej wersji.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-odyssey-2-release/

Tagi:

News
PC
demo
Pokemon
pokemony
fanowski projekt
Mikołaj Berlik
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