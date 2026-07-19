Pokemon Odyssey 2 z wersją demonstracyjną. Fanowski projekt oferuje poziomy trudności i aż 300 regionalnych wariantów Pokémonów

Społeczność umila czas oczekiwania na kolejną oficjalną premierę.
Na premierę oficjalnego Pokemon: Winds and Waves gracze będą musieli jeszcze poczekać, społeczność fanów nie zwalnia tempa. Twórca fanowskiego projektu Pokemon Odyssey 2 udostępnił właśnie wersję demonstracyjną gry, która wprowadza szereg nietypowych rozwiązań, w tym poziomy trudności, osiem klas postaci oraz 300 regionalnych wariantów Pokemonów inspirowanych serią Etrian Odyssey.
Pokemon Odyssey 2 – Pokemon i Etrian Odyssey w jednym świecie
Za projekt odpowiada deweloper Paco_Scarso, który rozwija pomysł zapoczątkowany w pierwszym Pokemon Odyssey. Akcja kontynuacji rozgrywa się w nowym regionie Lemuria, oferując zupełnie nową historię oraz mechaniki wyraźnie odbiegające od klasycznych gier z serii Pokemon.
Wczytywanie ramki mediów.
Wśród najważniejszych nowości znajdują się:
całkowicie nowy region i fabuła,
300 regionalnych wariantów Pokémonów,
nowy typ Aether,
osiem klas postaci do wyboru,
walki skoncentrowane na pojedynkach 2 na 2,
autorska ścieżka dźwiękowa,
możliwość wyboru poziomu trudności.
300 nowych form regionalnych
Jednym z największych atutów projektu jest imponująca liczba nowych wariantów Pokemonów. Regionalne formy inspirowane bohaterami serii Etrian Odyssey otrzymało aż 300 stworzeń.
Przykładowo gracze znajdą:
Decidueye typu Trawa/Latający,
Delphoxa typu Ogień/Wróżka,
Empoleona typu Woda/Elektryczny.
GramTV przedstawia:
Niektóre Pokemony, takie jak Arbok, Lucario, Marowak czy Dusknoir, otrzymały dodatkowo nowy typ Aether, a część stworzeń może ewoluować w całkowicie nowe regionalne formy.
Twórca przygotował również zupełnie nowy typ Aether. Jest on skuteczny przeciwko Pokemonom typu Wróżka, natomiast słabo radzi sobie z typami Trucizna i Mrok. Od początku rozgrywki gracze uczestniczą przede wszystkim w walkach Double Battle, co wymusza bardziej taktyczne podejście do budowania drużyny niż w tradycyjnych odsłonach serii.
Nietypowym rozwiązaniem jest także system klas znany z Etrian Odyssey. Na początku gry można wybrać jedną z ośmiu specjalizacji:
Medic,
Survivalist,
Protector,
Pugilist,
Ninja,
Gunner,
Alchemist,
Sovereign.
Każda klasa dysponuje własnym zestawem startowych Pokemonów, unikalną umiejętnością pasywną oraz specjalnymi przedmiotami, co dodatkowo zwiększa różnorodność rozgrywki.
Wersja demonstracyjna Pokemon Odyssey 2 pozwala sprawdzić większość najważniejszych mechanik przed premierą pełnej wersji.
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