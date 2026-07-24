Wyprzedaż gier niezależnych w Nintendo eShop. Nawet 90% rabatu i setki przecenionych tytułów

Nintendo eShop rozpoczął kolejną dużą wyprzedaż gier niezależnych. W promocji znalazły się setki produkcji na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, a rabaty sięgają nawet 90%. Wśród przecenionych tytułów nie brakuje zarówno cenionych hitów indie, jak i gier polskich studiów.
Najlepsze promocje w Nintendo eShop
Najciekawsze promocje z wyprzedaży:
- Warhammer 40,000: Mechanicus – 16,00 zł (-90%)
- Hard West – 7,99 zł (-90%)
- Strange Antiquities – 45,56 zł (-33%)
- Afterlove EP – 40,00 zł (-50%)
- Do Not Feed the Monkeys – 20,80 zł (-60%)
- Fruitbus – 29,75 zł (-65%)
- Outpath – 20,72 zł (-65%)
- Alex Kidd in Miracle World DX – 8,00 zł (-90%)
- Green Hell – 9,99 zł (-90%)
- Conarium – 16,00 zł (-80%)
- Sword of the Vagrant – 8,00 zł (-80%)
- My Brother Rabbit – 5,90 zł (-90%)
- Archaica: The Path of Light – 4,00 zł (-93%)
- Agony – 7,99 zł (-90%)
- Train Station Renovation – 6,99 zł (-90%)
- Kingsgrave – 16,00 zł (-60%)
- Aircraft Carrier Survival – 8,00 zł (-90%)
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