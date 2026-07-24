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Wyprzedaż gier niezależnych w Nintendo eShop. Nawet 90% rabatu i setki przecenionych tytułów

Mikołaj Berlik
2026/07/24 12:00
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Green Hell za 9,99 zł, Warhammer 40,000: Mechanicus za 16 zł i wiele innych okazji na Switcha.

Nintendo eShop rozpoczął kolejną dużą wyprzedaż gier niezależnych. W promocji znalazły się setki produkcji na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, a rabaty sięgają nawet 90%. Wśród przecenionych tytułów nie brakuje zarówno cenionych hitów indie, jak i gier polskich studiów.

Nintendo eShop
Nintendo eShop

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Nintendo eShop
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112