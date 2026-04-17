Pokemon Winds and Waves dopiero za ponad rok? Fani łączą kolejne kropki

Na początku tego roku Nintendo i The Pokemon Company zapowiedziały nową generację Pokemonów. Fani nie kryli ekscytacji.

Trudno się zresztą temu dziwić. Niewykluczone jednak, że na premierę przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Nowe Pokemony dopiero pod koniec 2027 roku? Taki rozwój wypadków podejrzewano już jakiś czas temu. Teraz jednak fani dopatrzyli się kolejnych znaków, będących rzekomo dowodem. Dowodem na to, że Pokemon Winds and Waves nadejdzie dopiero pod koniec 2027 roku. Skąd takie wnioski? Kluczowe ma być tutaj ukazujące się od 2023 roku anime Pokemon Horizons, które otrzyma nowy rozdział o nazwie Wonder Voyage.

Zapowiedziano bowiem nowy sezon animacji, który zacznie ukazywać się w maju 2026 roku. Sezon ten będzie jednocześnie zwieńczeniem 9. generacji Pokemonów, zaś jego akcja dziać się będzie po erze Scarlet i Violet. W tym miejscu warto wspomnieć, że pokemonowe anime zazwyczaj łączą premiery nowych sezonów z premierami gier nowej generacji, aby w ten sposób wprowadzić od razu nowe postacie i stwory.

Tymczasem nowy sezon Pokemon Horizons potrwa do kwietnia 2027 roku. Biorąc zaś pod uwagę, że Pokemony ukazują się nieprzerwanie od 1997 roku, można podejrzewać, że kolejna seria animacji będzie emitowana od kwietnia 2028 roku. Wcześniej zaś pojawi się okienko na premierę Pokemon Winds and Waves, a wraz z nimi również 10. generacji Pokemonów. Fani wierzą, że w takim ujęciu idealnym momentem na wydanie gier byłby listopad 2027 roku. Nie są to jednak oficjalnie informacje, a jedynie spekulacje fanów. Tym pozostaje czekać na moment, w którym głos zabierze Nintendo lub The Pokemon Company. Być może stanie się to już w sierpniu? Plotkuje się bowiem, że właśnie wtedy miejsce może mieć większa prezentacja nadchodzących gier.

