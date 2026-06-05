Czekamy 13 lat, czy wreszcie nadszedł ten czas? Nowa Ewolucja Eevee może pojawić się w Pokemon Winds and Waves

W sieci pojawiły się spekulacje, że Gen 10 może w końcu dodać kolejną formę Eevee po ponad dekadzie przerwy.

Fani Pokemonów ponownie zaczęli spekulować o możliwej nowej ewolucji Eevee. Tym razem dyskusja dotyczy gry Pokemon Winds and Waves, gdzie drobny szczegół w opisie produktu i materiałach promocyjnych wywołał falę teorii o powrocie do jednej z najbardziej lubianych mechanik serii.

Pokemon Winds and Waves – teoria o nowej Eeveelucji

Od premiery gier Pokemon X and Y nie pojawiła się żadna nowa Eeveelucja, co sprawia, że temat regularnie wraca wśród społeczności. Teraz część graczy uważa, że nadchodząca generacja może wreszcie przerwać tę przerwę. Cała dyskusja zaczęła się od opisu jednego z gadżetów promocyjnych z Eevee i jego ewolucjami. W treści pojawiło się określenie „currently discovered Eeveelutions”, co część fanów uznała za sugestię, że lista nie jest ostateczna i może zostać rozszerzona w przyszłości.