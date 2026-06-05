Czekamy 13 lat, czy wreszcie nadszedł ten czas? Nowa Ewolucja Eevee może pojawić się w Pokemon Winds and Waves

W sieci pojawiły się spekulacje, że Gen 10 może w końcu dodać kolejną formę Eevee po ponad dekadzie przerwy.
Fani Pokemonów ponownie zaczęli spekulować o możliwej nowej ewolucji Eevee. Tym razem dyskusja dotyczy gry Pokemon Winds and Waves, gdzie drobny szczegół w opisie produktu i materiałach promocyjnych wywołał falę teorii o powrocie do jednej z najbardziej lubianych mechanik serii.
Pokemon Winds and Waves – teoria o nowej Eeveelucji
Od premiery gier Pokemon X and Y nie pojawiła się żadna nowa Eeveelucja, co sprawia, że temat regularnie wraca wśród społeczności. Teraz część graczy uważa, że nadchodząca generacja może wreszcie przerwać tę przerwę. Cała dyskusja zaczęła się od opisu jednego z gadżetów promocyjnych z Eevee i jego ewolucjami. W treści pojawiło się określenie „currently discovered Eeveelutions”, co część fanów uznała za sugestię, że lista nie jest ostateczna i może zostać rozszerzona w przyszłości.
Pokemon Winds and Waves zostało zapowiedziane podczas obchodów Pokemon Day, a premiera gry planowana jest na 2027 rok. Do tej pory ujawniono jedynie startery oraz podstawowe informacje o ulepszonej oprawie graficznej, co pozostawia duże pole do spekulacji.
Gry „Pokemon Winds” i „Pokemon Waves”, zupełnie nowe tytuły z serii gier wideo Pokemon, ukażą się wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2 w ramach światowej premiery w 2027 roku.
Te nowe tytuły oferują otwarty świat do odkrycia, z pięknymi, smaganymi wiatrem wyspami i rozległym oceanem z lśniącymi falami, które przypływają i odpływają. Pokemony, które żyją w harmonii z bujnym środowiskiem tego regionu, stworzyły swoje własne, unikalne ekosystemy. Odwiedzając te wyspy, z pewnością otworzysz drzwi do zupełnie nowej przygody, którą można przeżyć tylko tutaj.
GramTV przedstawia:
Warto jednak zaznaczyć, że podobne sformułowania były już wcześniej używane w oficjalnych materiałach i nie muszą oznaczać nowych Eeveelucji. Mimo to fani serii regularnie analizują każdy szczegół, licząc na powrót jednej z najbardziej kultowych linii ewolucyjnych w historii Pokemon.
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