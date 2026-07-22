Splatoon Raiders zadebiutuje już za chwilę. Twórcy zdradzają szczegóły rozgrywki

Nintendo opublikowało obszerny materiał prezentujący rozgrywkę z Splatoon Raiders, nowego spin-offu serii Splatoon, który zadebiutuje już 23 lipca wyłącznie na Nintendo Switch 2. Film przybliża zarówno główną pętlę rozgrywki, jak i system rozwoju postaci oraz eksplorację tajemniczych Wysp Spirhalite.

Splatoon Raiders – w poszukiwaniu skarbów

W Splatoon Raiders gracze wcielają się w Mechanika, który współpracuje z zespołem Deep Cut, znanym fanom Splatoon 3. Celem wyprawy jest odnalezienie cennych skarbów ukrytych na Wyspach Spirhalite. Zadanie nie będzie jednak łatwe. Cenne artefakty chronione są przez Salmonidy, z którymi gracze zmierzą się podczas eksploracji kolejnych biomów. Przeciwnicy będą stawali się coraz groźniejsi wraz z postępami w kampanii.