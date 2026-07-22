Splatoon Raiders zadebiutuje już za chwilę. Twórcy zdradzają szczegóły rozgrywki

Nintendo opublikowało obszerny materiał prezentujący rozgrywkę z Splatoon Raiders, nowego spin-offu serii Splatoon, który zadebiutuje już 23 lipca wyłącznie na Nintendo Switch 2. Film przybliża zarówno główną pętlę rozgrywki, jak i system rozwoju postaci oraz eksplorację tajemniczych Wysp Spirhalite.
Splatoon Raiders – w poszukiwaniu skarbów
W Splatoon Raiders gracze wcielają się w Mechanika, który współpracuje z zespołem Deep Cut, znanym fanom Splatoon 3. Celem wyprawy jest odnalezienie cennych skarbów ukrytych na Wyspach Spirhalite. Zadanie nie będzie jednak łatwe. Cenne artefakty chronione są przez Salmonidy, z którymi gracze zmierzą się podczas eksploracji kolejnych biomów. Przeciwnicy będą stawali się coraz groźniejsi wraz z postępami w kampanii.
Splatoon Raiders zaoferuje znacznie bardziej rozbudowany system progresji niż główne odsłony serii. Gracze będą rozwijać swoją postać poprzez zdobywanie nowego wyposażenia oraz tworzenie różnych konfiguracji ekwipunku. Nintendo zaprezentowało również kilka przykładowych buildów, które mają ułatwić rozpoczęcie przygody i zachęcić do eksperymentowania z dostępnymi możliwościami.
GramTV przedstawia:
Materiał prezentuje także fragmenty rozgrywki dla jednego gracza oraz przypomina o funkcjach sieciowych, o których Nintendo wspominało już wcześniej. Choć kampania będzie stanowić ważny element gry, twórcy zamierzają zaoferować również aktywności nastawione na zabawę online.
Wyposaż się w gadżety mechaniczne, uzbrój się w całą gamę różnych rodzajów broni i zmiataj fale przeciwników w Splatoon Raiders, grze z serii Splatoon przeznaczonej głównie dla jednego gracza, dostępnej wyłącznie na konsolę Nintendo Switch 2!
Splatoon Raiders trafi na rynek 23 lipca, wyłącznie na konsolę Nintendo Switch 2.
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