Stellar Blade na Switcha 2 z oceną ESRB. Premiera może zostać ujawniona już wkrótce

Wygląda na to, że premiera Stellar Blade na Nintendo Switch 2 zbliża się wielkimi krokami. Gra została właśnie sklasyfikowana przez amerykańską organizację ESRB, co często jest jednym z ostatnich etapów przed ogłoszeniem konkretnej daty wydania.
Stellar Blade na Nintendo Switch 2 – co wiemy?
Port został zapowiedziany podczas czerwcowego Nintendo Direct z ogólnym oknem premiery „2026”. Ponieważ do końca roku pozostało już tylko kilka miesięcy, pojawienie się oceny wiekowej sugeruje, że Nintendo i Shift Up mogą wkrótce podzielić się dokładnym terminem debiutu.
Ocena ESRB dla wersji na Switcha 2 jest praktycznie identyczna z tą, którą otrzymały edycje na PS5 i PC. Gra ponownie została sklasyfikowana jako M (Mature 17+), a jedyną zauważalną różnicą jest usunięcie wzmianki o zakupach w grze. To dobra wiadomość dla graczy obawiających się ewentualnej cenzury. W ostatnich miesiącach głośno było o wersji Dispatch na Switcha 2, w której zabrakło opcji wyłączenia cenzury niektórych scen. W przypadku Stellar Blade nic nie wskazuje na podobne zmiany.
Przyszłość ludzkości wisi na włosku. Zniszczona przez dziwne, potężne stworzenia Ziemia została opuszczona, a to, co pozostało z zdziesiątkowanej rasy ludzkiej, uciekło do kolonii w przestrzeni kosmicznej.
Po podróży z kolonii EVE przybywa na opustoszałe ruiny naszej planety z jasno określoną misją: ocalić ludzkość, odzyskując Ziemię z rąk Naytiba – złowrogiej siły, która ją spustoszyła.
GramTV przedstawia:
Choć Shift Up nie podało jeszcze dokładnej daty wydania wersji na Nintendo Switch 2, uzyskanie klasyfikacji ESRB zazwyczaj oznacza, że proces przygotowań do premiery jest na zaawansowanym etapie. Możliwe więc, że ogłoszenie terminu debiutu nastąpi podczas jednego z najbliższych pokazów Nintendo lub w osobnym komunikacie wydawcy.
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