Stellar Blade na Switcha 2 z oceną ESRB. Premiera może zostać ujawniona już wkrótce

Wygląda na to, że premiera Stellar Blade na Nintendo Switch 2 zbliża się wielkimi krokami. Gra została właśnie sklasyfikowana przez amerykańską organizację ESRB, co często jest jednym z ostatnich etapów przed ogłoszeniem konkretnej daty wydania.

Stellar Blade na Nintendo Switch 2 – co wiemy?

Port został zapowiedziany podczas czerwcowego Nintendo Direct z ogólnym oknem premiery „2026”. Ponieważ do końca roku pozostało już tylko kilka miesięcy, pojawienie się oceny wiekowej sugeruje, że Nintendo i Shift Up mogą wkrótce podzielić się dokładnym terminem debiutu.