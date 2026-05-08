Niepozorna gra podbija Steam. Gracze pokochali spokojną produkcję o zjeżdżaniu na sankach

Twórca nie ukrywa zaskoczenia po sukcesie swojego pierwszego projektu na Steamie.
Niewielkie produkcje po raz kolejny pokazują, że do osiągnięcia sukcesu nie zawsze potrzebny jest gigantyczny budżet. Sledding Game, stworzone głównie przez jednego dewelopera, błyskawicznie stało się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń ostatnich dni na Steamie. Gra sprzedała się już w ponad 100 tysiącach egzemplarzy zaledwie pięć dni po premierze.
Sledding Game – debiut, który zachwycił graczy
Za produkcję odpowiada twórca przedstawiający się jako Max. Deweloper przyznał, że Sledding Game jest jego „pierwszą grą w życiu”, dlatego tak ogromne zainteresowanie okazało się dla niego kompletnym zaskoczeniem. W opublikowanym wpisie podziękował społeczności za wsparcie i zaznaczył, że sukces projektu pozwoli mu dalej tworzyć gry na pełen etat.
Największe wrażenie robi jednak odbiór gry na Steamie. Aktualnie produkcja może pochwalić się aż 97% pozytywnych opinii, co przełożyło się na status „Przytłaczająco pozytywne”. Wielu graczy chwali Sledding Game za wyjątkowo przyjemny klimat oraz możliwość spokojnej rozgrywki bez presji rywalizacji.
„Sledding Game” to wieloosobowa gra o sportach zimowych z czatem głosowym opartym na bliskości. Wybierz się na sanki, zrelaksuj się i sprawdź, co jeszcze można tu robić. Gra wykorzystuje fizykę ragdoll, dzięki czemu zderzenia wyglądają naprawdę, naprawdę dobrze.
Korzystaj z czatu głosowego opartego na bliskości, by rozmawiać ze znajomymi, albo wyrażaj swoje emocje, wpadając na siebie raz po raz.
Rywalizujcie, kto pierwszy dotrze na dół lub zdobędzie najwięcej punktów, wykonując niesamowite triki, budując własne rampy i skacząc z nich. Możecie też po prostu jeździć na sankach i odkrywać otoczenie – wybór należy do was.
Sledding Game pozostaje obecnie we wczesnym dostępie na Steamie oraz Xboksach, gdzie jest dostępna także w ramach Xbox Game Pass. Twórca zapowiedział już dalszy rozwój projektu i dodawanie nowych minigier, kosmetycznych dodatków oraz kolejnych aktywności dla graczy.
