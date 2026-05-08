Niepozorna gra podbija Steam. Gracze pokochali spokojną produkcję o zjeżdżaniu na sankach

Niewielkie produkcje po raz kolejny pokazują, że do osiągnięcia sukcesu nie zawsze potrzebny jest gigantyczny budżet. Sledding Game, stworzone głównie przez jednego dewelopera, błyskawicznie stało się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń ostatnich dni na Steamie. Gra sprzedała się już w ponad 100 tysiącach egzemplarzy zaledwie pięć dni po premierze.

Za produkcję odpowiada twórca przedstawiający się jako Max. Deweloper przyznał, że Sledding Game jest jego „pierwszą grą w życiu”, dlatego tak ogromne zainteresowanie okazało się dla niego kompletnym zaskoczeniem. W opublikowanym wpisie podziękował społeczności za wsparcie i zaznaczył, że sukces projektu pozwoli mu dalej tworzyć gry na pełen etat.