Nintendo podnosi cenę Switcha 2. Europa dostanie po kieszeni już we wrześniu

Nas najbardziej interesuje jednak rynek europejski. Na tym dotychczasowa sugerowana cena Nintendo Switch 2 wynosiła 469,99 euro. Ale to już przeszłość, bo od teraz użytkownicy na Starym Kontynencie wyłożą na stół 499,99 euro, co w bezpośrednim przeliczeniu na złotówki daje około 2 115 zł. W praktyce oznacza to podwyżkę o 6,38%, co oznacza, że akurat z nami Japończycy obeszli się najłaskawiej. Warto mieć też na uwadze, że jest jeszcze kilka miesięcy, by dostać handhelda z dotychczasowej cenie. Zapowiadane przez Nintendo podwyżki w Europie wejdą w życie dopiero 1 września 2026 roku.

Już w lutym Shuntaro Furukawa, prezes Nintendo, dawał do zrozumienia, że podwyżki, chociaż żadne decyzje nie zapadły, nie są wykluczone. – Jeżeli sytuacja znacząco się pogorszy, dokładnie przeanalizujemy rynkowe trendy i zareagujemy – zapewniał wówczas Japończyk. Z kolei niedawno pojawiły się plotki, jakoby naciski na japońskiego giganta mieli w tej kwestii wywierać inwestorzy firmy.