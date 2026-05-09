Nintendo podnosi cenę Switcha 2. Europa dostanie po kieszeni już we wrześniu

Maciej Petryszyn
2026/05/09 21:00
Słowo ciałem się stało. Po tygodniach plotek oficjalnie potwierdzono, iż Nintendo Switch 2 czeka nieunikniona podwyżka cen.

Nintendo to kolejna firma, która padła ofiarą problemów z dostępnością podzespołów. Kto najbardziej dostanie po kieszeni?

Nintendo Switch 2 drożeje

W komunikacie prasowym opublikowanym przez japońskiego giganta dowiadujemy się o “zmianach warunków rynkowych”. I to właśnie te zmiany sprawiają, że doszło do podwyżek – różniących się wartością w zależności od regionu. Co ciekawe, cena najbardziej poszła w górę na rodzimym dla Switcha 2 rynku japońskim. Tamtejsi gracze muszą pogodzić się z tym, że przyjdzie im zapłacić o 20% więcej niż do tej pory. Następne w kolejce są Stany Zjednoczone, gdzie doszło do 11-procentowej podwyżki, podczas gdy w Kanadzie konsola Nintendo wyceniana jest teraz o 7,9% drożej niż wcześniej.

Nas najbardziej interesuje jednak rynek europejski. Na tym dotychczasowa sugerowana cena Nintendo Switch 2 wynosiła 469,99 euro. Ale to już przeszłość, bo od teraz użytkownicy na Starym Kontynencie wyłożą na stół 499,99 euro, co w bezpośrednim przeliczeniu na złotówki daje około 2 115 zł. W praktyce oznacza to podwyżkę o 6,38%, co oznacza, że akurat z nami Japończycy obeszli się najłaskawiej. Warto mieć też na uwadze, że jest jeszcze kilka miesięcy, by dostać handhelda z dotychczasowej cenie. Zapowiadane przez Nintendo podwyżki w Europie wejdą w życie dopiero 1 września 2026 roku.

Już w lutym Shuntaro Furukawa, prezes Nintendo, dawał do zrozumienia, że podwyżki, chociaż żadne decyzje nie zapadły, nie są wykluczone. – Jeżeli sytuacja znacząco się pogorszy, dokładnie przeanalizujemy rynkowe trendy i zareagujemy – zapewniał wówczas Japończyk. Z kolei niedawno pojawiły się plotki, jakoby naciski na japońskiego giganta mieli w tej kwestii wywierać inwestorzy firmy.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

