Nintendo podnosi cenę Switcha 2. Europa dostanie po kieszeni już we wrześniu

Nintendo to kolejna firma, która padła ofiarą problemów z dostępnością podzespołów. Kto najbardziej dostanie po kieszeni?
Nintendo Switch 2 drożeje
W komunikacie prasowym opublikowanym przez japońskiego giganta dowiadujemy się o “zmianach warunków rynkowych”. I to właśnie te zmiany sprawiają, że doszło do podwyżek – różniących się wartością w zależności od regionu. Co ciekawe, cena najbardziej poszła w górę na rodzimym dla Switcha 2 rynku japońskim. Tamtejsi gracze muszą pogodzić się z tym, że przyjdzie im zapłacić o 20% więcej niż do tej pory. Następne w kolejce są Stany Zjednoczone, gdzie doszło do 11-procentowej podwyżki, podczas gdy w Kanadzie konsola Nintendo wyceniana jest teraz o 7,9% drożej niż wcześniej.
