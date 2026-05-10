CarX Drift Racing Online 2 debiutuje na Steam we wczesnym dostępie. Pełna wersja ma się pojawić pod koniec roku

CarX Drift Racing Online 2, czyli produkcja studia CarX Technologies pojawiła się w ramach programu Steam Early Access 7 maja, choć pierwotnie premiera planowana była dopiero na końcówkę 2025 roku. Twórcy wycenili grę na 114,99 złotych, a pełna wersja ma ukazać się pod koniec 2026 roku. W późniejszym terminie na rynku pojawią się także edycje konsolowe. CarX Drift Racing Online 2 trafia na Steam Według samych deweloperów, nowa odsłona popularnej serii driftowej ma być kolejnym dużym krokiem naprzód dla całego cyklu. Największe zmiany dotyczą modelu jazdy, który został opracowany we współpracy z zespołem CarX Motorsport. Twórcy obiecują bardziej realistyczne zachowanie samochodów podczas poślizgów, dokładniejsze przenoszenie masy oraz większą kontrolę nad autem w trakcie agresywnej jazdy bokiem.

Istotną nowością jest również rozbudowany system uszkodzeń. To rozwinięcie technologii znanej z mobilnego CarX Drift Racing 3, które wprowadziło bardziej szczegółowe deformacje pojazdów. W CarX Drift Racing Online 2 kolizje mają wpływać nie tylko na wygląd samochodu, ale także na jego prowadzenie. Już na starcie Early Access gracze otrzymali kilka trybów zabawy. Wśród nich znalazła się kampania kariery, wyścigi dla pojedynczego gracza oraz multiplayer online. Tryb kariery rozpoczyna się od szkoły driftingu, gdzie gracze uczą się podstaw kontrolowanego poślizgu, by następnie awansować do lokalnych zawodów ulicznych i elitarnych mistrzostw świata. Na obecnym etapie udostępniono pierwszą część szkoły driftu oraz początkowy etap głównych zawodów, podczas których należy wybrać sponsora i realizować konkretne cele. Sieciowy multiplayer pozwala obecnie na rywalizację maksymalnie 16 graczy jednocześnie. Dostępne są prywatne lobby, a także rankingowe pojedynki online, które mają stanowić fundament esportowej rywalizacji. Dużą atrakcją dla fanów motorsportu będą licencjonowane, skanowane laserowo tory wyścigowe. Po raz pierwszy w historii serii gracze mogą driftować na takich obiektach jak Nurburgring, Fuji Speedway, kompleks Ebisu Circuit, ADM Raceway czy Dominion Raceway. Wszystkie te lokacje pojawiły się wcześniej w CarX Drift Racing 3, ale teraz zostały przeniesione do pełnoprawnej odsłony PC.

W dniu premiery Early Access gra oferuje 14 fikcyjnych samochodów inspirowanych prawdziwymi modelami. Wśród nich można zauważyć auta wzorowane na Fordzie Mustangu GT, Nissanie Skyline GT-R R34 czy BMW M3 E46. Twórcy znacząco rozbudowali także opcje tuningu i personalizacji. Gracze mogą modyfikować między innymi zawieszenie, skrzynię biegów czy ECU, dostosowując samochód do własnego stylu jazdy. Studio zapowiedziało, że przez cały okres wczesnego dostępu produkcja będzie regularnie rozwijana. Do gry mają trafiać nowe samochody, lokacje oraz wsparcie dla kolejnych urządzeń i akcesoriów. CarX Drift Racing Online 2 jest już ósmą odsłoną serii CarX. W skład marki wchodzą między innymi CarX Drift Racing, CarX Drift Racing 2, CarX Drift Racing Online, CarX Highway Racing, CarX Rally oraz CarX Street. Zobaczcie zwiastun wejścia CarX Drift Racing Online 2 na Steam: