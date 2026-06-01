Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie trzeba czekać do 2027 roku. Miecz z Pieśni Przeszłości jest w Wiedźminie 3

Maciej Petryszyn
2026/06/01 12:50
0
0

Trzeci dodatek do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon został oficjalnie zapowiedziany. Ba, ujawniono nam nawet kilka szczegółów nadchodzącego rozszerzenia.

Wiemy więc, że kluczowe znaczenie będzie miał nietypowy miecz. Miecz, który właśnie wylądował w grze.

Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3: Dziki Gon

Miecz z Pieśni Przeszłości już w grze

Gdyby tylko do sieci trafiły pierwsze grafiki promocyjne, Pieśni Przeszłości, uwagę zwrócił dziwny fakt. Obecny na nich Geralt miał na plecach swoje dwa zwyczajowe miecze – srebrny oraz stalowy. Niemniej w jego rękach spoczywał trzeci miecz. Ten sam oręż dostrzeżono na opublikowanym wcześniej obrazku, którym CD Projekt obrazował święto Belleteyn. Z kolei podczas niedawnego streama rocznicowego Krwi i Wina przedstawiciele studia potwierdzili, iż nie jest to żaden błąd czy też przeoczenie. Zamiast tego wprost przyznano, iż intrygująca broń biała będzie istotna dla opowieści zwartej w nowym dodatku.

GramTV przedstawia:

Jeżeli jednak nie chcecie czekać do 2027 roku, gdy rozszerzenie trafi na rynek, możecie wyposażyć waszego wiedźmina w nowy miecz już teraz. Wszystko za sprawą moda nazwanego po prostu Songs of the Past Sword, który trafił do serwisu Nexus Mod. Po zainstalowaniu modyfikacji, nowy oręż zastępuje stalowy miecz cechu wilka, a ponadto zmianie ulega pochwa, w której tenże miecz trzymamy – tak, by pasowała ona do tej obecnej na grafikach. – Kto by pomyślał, że dostanę nowy dodatek po pełnych 11 latach? Z okazji tej zapowiedzi postanowiłem stworzyć miecz inspirowany tym, który Geralt trzyma na plakacie promocyjnym dodatku Songs of the Past – napisał autor moda, merigoldmaribor.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości trafi na rynek w 2027 roku, chociaż pierwotnie studio celowało w rok 2026. Tak czy inaczej, więcej szczegółów mamy otrzymać już latem, a na tegorocznym Gamescomu dojdzie nawet do pokazu. Samo rozszerzenie skalą ma być zbliżone do Krwi i Wina, a należy też wspomnieć, że dostarczy nam ono nowych kart do Gwinta. Jednocześnie jednak, wbrew plotkom, dodatek nie będzie prologiem do Wiedźmina 4.

Źródło:https://www.thegamer.com/the-witcher-3-songs-of-the-past-dlc-sword-mod/

Tagi:

News
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
The Witcher 3: Wild Hunt
mody
mod
modyfikacje
modderzy
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości
The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112