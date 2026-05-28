Trzeci miecz kluczem do fabuły Pieśni Przeszłości? Tego może dotyczyć nowy dodatek do Wiedźmina 3

Na razie CD Projekt RED skrzętnie skrywa informacje na temat zaplanowanych na rok 2027 Pieśni Przeszłości i udostępniło tylko jedną grafikę. Ale to wystarczyło.

Belleteyn tematem Pieśni Przeszłości?

Obraz promujący Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości prezentuje nam samego Geralta na tle iskier lecących od pobliskiego ognia, za którego plecami znajduje się tajemnicze monstrum. To, co szczególnie rzuca się w oczy, to miecze, a raczej ich liczba. Poza dwoma orężami trzymanymi zwyczajowo na plecach wiedźmin dzierży w rękach miecz trzeci. Niewykluczone, że nie jest to przypadek, bo gracze szybko porównali broń z tą, która znajdowała się na grafice przedstawiającej obchody Belleteyn – święta Jest to święto wiosny, rozkwitu natury i płodności, obchodzone tradycyjnie w nocy z 30 kwietnia na 1 maja.