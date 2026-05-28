Trzeci miecz kluczem do fabuły Pieśni Przeszłości? Tego może dotyczyć nowy dodatek do Wiedźmina 3

Maciej Petryszyn
2026/05/28 13:50
Oficjalna zapowiedź trzeciego dodatku do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon dała więcej pytań niż odpowiedzi. I pozostawiła spore pole do analiz.

Na razie CD Projekt RED skrzętnie skrywa informacje na temat zaplanowanych na rok 2027 Pieśni Przeszłości i udostępniło tylko jedną grafikę. Ale to wystarczyło.

Wiedźmin i święto Belleteyn

Belleteyn tematem Pieśni Przeszłości?

Obraz promujący Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości prezentuje nam samego Geralta na tle iskier lecących od pobliskiego ognia, za którego plecami znajduje się tajemnicze monstrum. To, co szczególnie rzuca się w oczy, to miecze, a raczej ich liczba. Poza dwoma orężami trzymanymi zwyczajowo na plecach wiedźmin dzierży w rękach miecz trzeci. Niewykluczone, że nie jest to przypadek, bo gracze szybko porównali broń z tą, która znajdowała się na grafice przedstawiającej obchody Belleteyn – święta Jest to święto wiosny, rozkwitu natury i płodności, obchodzone tradycyjnie w nocy z 30 kwietnia na 1 maja.

Niewykluczone zatem, że fabuła Pieśni Przeszłości będzie w pewien sposób powiązana właśnie z Belleteyn. To o tyle ważne, że samo święto odegrało sporą rolę w książkowym oryginale. To tam podczas opowiadania Coś więcej Geralt spotyka Yennefer, czego następstwem jest pogodzenie się z przeznaczeniem i późniejsza rodzicielska relacja z Ciri. Tak czy inaczej, na upartego można nawet uznać, że obie omawiane grafiki są nawet ze sobą powiązane chronologią. Wszak na jednej mamy Geralta siedzącego pod drzewem w okolicy tańczących na tle ognia wieśniaków, a z drugiej tego samego Geralta trzymającego oręż w otoczeniu iskier. No i ten miecz – trudno zakładać, by jego obecność na obu ilustracjach była przypadkiem, prawda?

Tak czy inaczej, na rozwikłanie tej zagadki przyjdzie nam jeszcze poczekać. CD Projekt RED ogłosiło bowiem, że Pieśni Przeszłości nie będą obecne na streamie z okazji 10. rocznicy premiery drugiego dodatku, Krew i Wino. Więcej mamy dowiedzieć się dopiero latem, chociaż już teraz studio zapewnia, iż mamy tutaj do czynienia nie z małym DLC, a z pełnoprawnym dużym rozszerzeniem. Pytanie, jak dużym?

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

