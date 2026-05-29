Cyberpunk 2077 porzuci Windows 10. CD Projekt RED po cichu zmienia wymagania sprzętowe

Mikołaj Berlik
2026/05/29 15:30
CD Projekt RED kończy testowanie gry na Windowsie 10 i wskazuje Windows 11 jako nowe minimum.

Gracze zauważyli kolejną zmianę w wymaganiach sprzętowych pecetowej wersji Cyberpunka 2077. Tym razem CD Projekt RED nie skupia się jednak na procesorach czy kartach graficznych, a na systemie operacyjnym. Studio oficjalnie zakończy testowanie gry na Windowsie 10.

Cyberpunk 2077 – Windows 11 nowym minimum

Informacja pojawiła się na stronie pomocy technicznej CD Projekt RED. Zgodnie z komunikatem, minimalnym wymaganym systemem operacyjnym dla Cyberpunka 2077 stanie się Windows 11. Powodem jest zakończenie wsparcia Microsoftu dla Windowsa 10, choć warto zaznaczyć, że rozszerzone aktualizacje bezpieczeństwa dla starszego systemu będą dostępne jeszcze do października 2026 roku.

Nie oznacza to, że Cyberpunk 2077 natychmiast przestanie działać na Windowsie 10. CD Projekt RED podkreśla jednak, że przyszłe aktualizacje nie będą już testowane na tym systemie. W praktyce może to prowadzić do problemów z kompatybilnością lub błędów, które nie zostaną naprawione.

To już trzecia większa zmiana wymagań sprzętowych od premiery gry. W 2022 roku Cyberpunk 2077 porzucił Windows 7 i podniósł minimalne wymagania dotyczące kart graficznych. Z kolei aktualizacja 2.0 z 2023 roku zwiększyła wymagania dotyczące procesora, pamięci RAM oraz obowiązkowego dysku SSD.

Największym problemem dla części graczy może okazać się kompatybilność sprzętu z Windowsem 11. System Microsoftu wymaga m.in. obsługi TPM 2.0 oraz Secure Boot, przez co nawet niektóre wydajne komputery z końca poprzedniej dekady nie spełniają oficjalnych wymagań aktualizacji.

Sytuacja jest o tyle interesująca, że CD Projekt RED już kilka razy sugerował zakończenie rozwoju Cyberpunka 2077, po czym wracał z kolejnymi aktualizacjami. Najnowsza zmiana może więc sugerować, że studio nadal pracuje nad nową zawartością lub kolejnymi poprawkami dla RPG-a osadzonego w Night City.

