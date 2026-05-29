Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie tylko nowy dodatek do Wiedźmina 3. CD Projekt Red pracuje nad 3 niezapowiedzianymi projektami

Radosław Krajewski
2026/05/29 10:40
1
0

Każdy z nich może zadebiutować jeszcze w tym roku.

Fani CD Projekt Red mają ostatnio sporo powodów do ekscytacji. Studio oficjalnie zapowiedziało dodatek Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości, ale okazuje się jednak, że to nie koniec planów polskiego dewelopera na najbliższe kilkanaście miesięcy. Najnowszy raport finansowy ujawnił, że firma pracuje również nad kilkoma niezapowiedzianymi projektami, z których część może zostać wydana jeszcze w tym roku.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości

Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości to nie jedyna niespodzianka zaplanowana przez CD Projekt Red na najbliższe kilkanaście miesięcy

CD Projekt Red ma obecnie wyjątkowo bogate portfolio rozwijanych produkcji. Oprócz nowego dodatku do Wiedźmina 3 studio pracuje nad Wiedźminem 4, kontynuacją Cyberpunka 2077 o kryptonimie Orion, remake’iem pierwszego Wiedźmina oraz tajemniczym projektem Hadar. Jak się jednak okazuje, za kulisami powstaje jeszcze kilka przedsięwzięć, o których firma nie mówiła dotąd publicznie.

W opublikowanym sprawozdaniu finansowym znalazła się szczególnie interesująca wzmianka dotycząca przyszłości studia:

Niektóre z innych niezapowiedzianych projektów, o których spółka informowała wcześniej w swoich raportach okresowych, znajdują się również na zaawansowanych etapach rozwoju, co może potencjalnie doprowadzić do ich premier w kolejnych kwartałach bieżącego oraz przyszłego roku.

GramTV przedstawia:

Dodatkowych informacji dostarczyła konferencja wynikowa oraz sesja pytań i odpowiedzi towarzysząca publikacji raportu. Przedstawiciele CD Projekt Red kilkukrotnie odnieśli się do tajemniczych przedsięwzięć i potwierdzili, że dwa z nich są związane z branżą gier.

Trzeci projekt określono natomiast jako przedsięwzięcie „niegrowe”. Nie wiadomo jeszcze, czego dokładnie dotyczy, ale może chodzić o serial, film, komiks lub inne rozszerzenie uniwersów należących do CD Projekt Red.

Wciąż niewiele wiemy również o samym dodatku Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości. Wiadomo jedynie, że więcej szczegółów poznamy późnym latem, prawdopodobnie przed tegorocznym Gamescomem, gdzie gracze własnoręcznie będą mogli sprawdzić ten tytuł w akcji. Do sieci trafiły również nowe przecieki dotyczące miejsca akcji, jak i samej fabuły, ujawniające, że CD Projekt Red wraz z Fool’s Theory rzeczywiście pracują nad zupełnie nowym regionem, którego w grach jeszcze nie odwiedziliśmy.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/the-witcher/after-witcher-3s-new-expansion-cd-projekt-red-teases-more-unannounced-projects-are-at-advanced-stages-of-development-and-could-release-this-year/

Tagi:

News
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
Wiedźmin
Cyberpunk 2077
cyberpunk
fantasy
The Witcher
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
koNraDM4
Gramowicz
Dzisiaj 11:18

Jest jeszcze projekt Sirius czyli wiesiek z multi




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112