Nie tylko nowy dodatek do Wiedźmina 3. CD Projekt Red pracuje nad 3 niezapowiedzianymi projektami

Każdy z nich może zadebiutować jeszcze w tym roku.

Fani CD Projekt Red mają ostatnio sporo powodów do ekscytacji. Studio oficjalnie zapowiedziało dodatek Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości, ale okazuje się jednak, że to nie koniec planów polskiego dewelopera na najbliższe kilkanaście miesięcy. Najnowszy raport finansowy ujawnił, że firma pracuje również nad kilkoma niezapowiedzianymi projektami, z których część może zostać wydana jeszcze w tym roku.

Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości to nie jedyna niespodzianka zaplanowana przez CD Projekt Red na najbliższe kilkanaście miesięcy

CD Projekt Red ma obecnie wyjątkowo bogate portfolio rozwijanych produkcji. Oprócz nowego dodatku do Wiedźmina 3 studio pracuje nad Wiedźminem 4, kontynuacją Cyberpunka 2077 o kryptonimie Orion, remake’iem pierwszego Wiedźmina oraz tajemniczym projektem Hadar. Jak się jednak okazuje, za kulisami powstaje jeszcze kilka przedsięwzięć, o których firma nie mówiła dotąd publicznie.