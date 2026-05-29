Nie tylko nowy dodatek do Wiedźmina 3. CD Projekt Red pracuje nad 3 niezapowiedzianymi projektami

Fani CD Projekt Red mają ostatnio sporo powodów do ekscytacji. Studio oficjalnie zapowiedziało dodatek Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości, ale okazuje się jednak, że to nie koniec planów polskiego dewelopera na najbliższe kilkanaście miesięcy. Najnowszy raport finansowy ujawnił, że firma pracuje również nad kilkoma niezapowiedzianymi projektami, z których część może zostać wydana jeszcze w tym roku.
CD Projekt Red ma obecnie wyjątkowo bogate portfolio rozwijanych produkcji. Oprócz nowego dodatku do Wiedźmina 3 studio pracuje nad Wiedźminem 4, kontynuacją Cyberpunka 2077 o kryptonimie Orion, remake’iem pierwszego Wiedźmina oraz tajemniczym projektem Hadar. Jak się jednak okazuje, za kulisami powstaje jeszcze kilka przedsięwzięć, o których firma nie mówiła dotąd publicznie.
W opublikowanym sprawozdaniu finansowym znalazła się szczególnie interesująca wzmianka dotycząca przyszłości studia:
Niektóre z innych niezapowiedzianych projektów, o których spółka informowała wcześniej w swoich raportach okresowych, znajdują się również na zaawansowanych etapach rozwoju, co może potencjalnie doprowadzić do ich premier w kolejnych kwartałach bieżącego oraz przyszłego roku.
Dodatkowych informacji dostarczyła konferencja wynikowa oraz sesja pytań i odpowiedzi towarzysząca publikacji raportu. Przedstawiciele CD Projekt Red kilkukrotnie odnieśli się do tajemniczych przedsięwzięć i potwierdzili, że dwa z nich są związane z branżą gier.
Trzeci projekt określono natomiast jako przedsięwzięcie „niegrowe”. Nie wiadomo jeszcze, czego dokładnie dotyczy, ale może chodzić o serial, film, komiks lub inne rozszerzenie uniwersów należących do CD Projekt Red.