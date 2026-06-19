Nie pracujesz nad The Elder Scrolls lub Falloutem? ZeniMax może cię zwolnić

Temat zwolnień w branży powraca regularnie i dotyczy większości firm. Czy teraz obejmie on również jednego z gigantów?

Mowa tutaj o samym ZeniMax. Co więcej, według jednego z przedstawicieli branży, zwolnienia w spółce z Rockville miały się już rozpocząć.

Fala zwolnień w ZeniMax?

Autorem tych sensacyjnych doniesień jest George Broussard – współzałożyciel 3D Realms i Apogee Software, a także twórca Duke Nukem 3D. Według źródeł, do których dotarł, zagrożeni zwolnieniami są niemal wszyscy znajdujący się pod skrzydłami ZeniMaxu. Niemal, bo deweloperzy pracujący nad seriami The Elder Scrolls i Fallout rzekomo mogą czuć się bezpieczni. Tego komfortu nie mają natomiast członkowie innych zespołów. Co więcej, redukcja etatów i zamykanie studiów, według Broussarda, maja mieć o wiele bardziej szeroko zakrojony charakter niż się dotychczas wydawało. Fala zwolnień ma dotknąć nawet tak legendarne studia jak id Software i Bethesda Game Studios.