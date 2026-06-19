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Nie pracujesz nad The Elder Scrolls lub Falloutem? ZeniMax może cię zwolnić

Maciej Petryszyn
2026/06/19 18:00
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Temat zwolnień w branży powraca regularnie i dotyczy większości firm. Czy teraz obejmie on również jednego z gigantów?

Mowa tutaj o samym ZeniMax. Co więcej, według jednego z przedstawicieli branży, zwolnienia w spółce z Rockville miały się już rozpocząć.

The Elder Scrolls 5: Skyrim | Fallout 4
The Elder Scrolls 5: Skyrim | Fallout 4

Fala zwolnień w ZeniMax?

Autorem tych sensacyjnych doniesień jest George Broussard – współzałożyciel 3D Realms i Apogee Software, a także twórca Duke Nukem 3D. Według źródeł, do których dotarł, zagrożeni zwolnieniami są niemal wszyscy znajdujący się pod skrzydłami ZeniMaxu. Niemal, bo deweloperzy pracujący nad seriami The Elder Scrolls i Fallout rzekomo mogą czuć się bezpieczni. Tego komfortu nie mają natomiast członkowie innych zespołów. Co więcej, redukcja etatów i zamykanie studiów, według Broussarda, maja mieć o wiele bardziej szeroko zakrojony charakter niż się dotychczas wydawało. Fala zwolnień ma dotknąć nawet tak legendarne studia jak id Software i Bethesda Game Studios.

Tak wynika z przeprowadzonej w mediach społecznościowych dyskusji pomiędzy Broussardem a twórcą o nicku Barbaric Throne:

  • Broussard: Docierają do mnie słuchy, że zwolnienia w ZeniMax już się zaczęły. Niedawno słyszałem pogłoski, że cięcia mogą być znacznie głębsze, niż się spodziewacie. Zapnijcie pasy!
  • Barbaric Throne: Może to potwierdzać wczorajsze plotki głoszące, że każdy, kto nie pracuje nad Falloutem lub Elder Scrolls, wylatuje.
  • Broussard: O, czy to już jest publiczne? To dokładnie to, co słyszałem kilka dni temu. Chyba zaraz się przekonamy.
  • Barbaric Throne: Tak, widziałem, że ktoś to wczoraj napisał, nie pamiętam kto. To były zawrotne 24 godziny.

GramTV przedstawia:

To dalszy ciąg alarmujących doniesień z obozu Microsoftu i XBOXA. Dopiero co przecież zaczęto mówić, iż zamknięte zostanie Ninja Theory, które bezskutecznie próbowano uratować niedawną prezentacją Senuy. Podobny los miałby spotkać również Compulsion Games, twórców South of Midnight, oraz znane z serii Psychonauts studio Double Fine. Jakby tego było mało, obawy co do swojej przyszłości mają mieć także Francuzi z Arkane Studios.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamingbolt.com/anyone-not-working-on-the-elder-scrolls-or-fallout-at-bethesda-is-being-laid-off-rumor

Tagi:

News
Microsoft
Bethesda
id Software
Fallout
zwolnienia
Bethesda Game Studios
Zenimax
The Elder Scrolls
Zenimax Media
George Broussard
id
redukcja etatów
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Portal: v.6.1.112