Xbox drastycznie podnosi ceny konsol. Podwyżki w Europie są większe, niż przypuszczano

Microsoft ujawnił nowe ceny konsol Xbox w Europie i Wielkiej Brytanii. Skala podwyżek może zaskakiwać – w niektórych przypadkach przekracza ona 40 proc.

O tym, że Xbox Series X i Xbox Series S zdrożeją, wiadomo było już od pewnego czasu. Jakiś czas temu informowaliśmy o podwyżkach cen sprzętu na skutek deficytu RAMu. Dopiero teraz Microsoft ujawnił jednak pełny cennik dla Europy, a nowe kwoty okazały się znacznie wyższe od wcześniejszych prognoz. Firma tłumaczy zmiany to właśnie problemami z dostępnością pamięci wykorzystywanej przy produkcji konsol.

Jeszcze mocniej wzrosły ceny w Wielkiej Brytanii. Przykładowo Xbox Series X z napędem podrożał z 499,99 do 669,99 funtów (z ok. 2530 zł do ok. 3390 zł), czyli o około 34 proc. Z kolei Xbox Series S 1 TB zdrożał aż o blisko 49 proc., osiągając cenę 519,99 funtów (ok. 2630 zł).

Informacje o podwyżkach pojawiają się w trudnym okresie dla działu gier Microsoftu. Firma niedawno przeprowadziła kolejną falę zwolnień, obejmującą tysiące pracowników związanych z marką Xbox. Równocześnie najnowszy raport finansowy wykazał 10-procentowy spadek przychodów z segmentu treści i usług gamingowych w ostatnim kwartale. Microsoft jako jeden z powodów podwyżek wskazuje rosnące koszty pamięci RAM, będącej jednym z kluczowych komponentów współczesnych konsol.

Na razie Microsoft nie poinformował, czy podobne zmiany obejmą również oficjalne ceny konsol w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę nowe europejskie stawki, trudno oczekiwać, by krajowy rynek pozostał całkowicie odporny na podwyżki.