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Xbox drastycznie podnosi ceny konsol. Podwyżki w Europie są większe, niż przypuszczano

Jakub Piwoński
2026/08/03 09:00
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Microsoft ujawnił nowe ceny konsol Xbox w Europie i Wielkiej Brytanii. Skala podwyżek może zaskakiwać – w niektórych przypadkach przekracza ona 40 proc.

O tym, że Xbox Series X i Xbox Series S zdrożeją, wiadomo było już od pewnego czasu. Jakiś czas temu informowaliśmy o podwyżkach cen sprzętu na skutek deficytu RAMu. Dopiero teraz Microsoft ujawnił jednak pełny cennik dla Europy, a nowe kwoty okazały się znacznie wyższe od wcześniejszych prognoz. Firma tłumaczy zmiany to właśnie problemami z dostępnością pamięci wykorzystywanej przy produkcji konsol.

konsole Xbox
konsole Xbox

Nawet kilkaset złotych więcej za Xbox

Nowe ceny prezentują się następująco:

  • Xbox Series S 512 GB – 499,99 euro (ok. 2165 zł) zamiast 349,99 euro.
  • Xbox Series S 1 TB – 599,99 euro (ok. 2598 zł) zamiast 399,99 euro.
  • Xbox Series X Digital 1 TB – 749,99 euro (ok. 3248 zł) zamiast 549,99 euro.
  • Xbox Series X z napędem 1 TB – 799,99 euro (ok. 3465 zł) zamiast 599,99 euro.

Jeszcze mocniej wzrosły ceny w Wielkiej Brytanii. Przykładowo Xbox Series X z napędem podrożał z 499,99 do 669,99 funtów (z ok. 2530 zł do ok. 3390 zł), czyli o około 34 proc. Z kolei Xbox Series S 1 TB zdrożał aż o blisko 49 proc., osiągając cenę 519,99 funtów (ok. 2630 zł).

GramTV przedstawia:

Informacje o podwyżkach pojawiają się w trudnym okresie dla działu gier Microsoftu. Firma niedawno przeprowadziła kolejną falę zwolnień, obejmującą tysiące pracowników związanych z marką Xbox. Równocześnie najnowszy raport finansowy wykazał 10-procentowy spadek przychodów z segmentu treści i usług gamingowych w ostatnim kwartale. Microsoft jako jeden z powodów podwyżek wskazuje rosnące koszty pamięci RAM, będącej jednym z kluczowych komponentów współczesnych konsol.

Na razie Microsoft nie poinformował, czy podobne zmiany obejmą również oficjalne ceny konsol w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę nowe europejskie stawki, trudno oczekiwać, by krajowy rynek pozostał całkowicie odporny na podwyżki.

Źródło:https://www.eurogamer.net/xbox-console-price-rise-uk-europe

Tagi:

News
Microsoft
konsole
sprzęt dla graczy
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
podwyżka cen
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112