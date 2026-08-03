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Game Pass straci 4 gry w połowie sierpnia. Kolejne produkcje opuszczają usługę

Mikołaj Ciesielski
2026/08/03 17:45
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To nie koniec letnich porządków w abonamencie Microsoftu.

Wraz z końcem lipca bibliotekę Game Pass opuściło aż 8 gier. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wieści dla subskrybentów amerykańskiej firmy. W sieci pojawiła się bowiem lista produkcji, które już niedługo – bo w połowie sierpnia – znikną z usługi Microsoftu.

Aliens: Fireteam Elite opuści wkrótce usługę Game Pass
Aliens: Fireteam Elite opuści wkrótce usługę Game Pass

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z usługi Game Pass znalazło się m.in. Aliens: Fireteam Elite. W tym miejscu warto przypomnieć, że niedawno poznaliśmy datę premiery Aliens: Fire 2. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja ukaże się na rynku już w tym miesiącu, więc to dosłownie ostatni dzwonek, by zapoznać się z pierwszą częścią przed debiutem „dwójki”.

GramTV przedstawia:

Już 15 sierpnia 2026 roku z usługi producenta konsol Xbox zniknie także Atlas Fallen: Reign of Sand. Miłośnicy produkcji niezależnych mają natomiast ostatnią szansę na zapoznanie się z Firewatch w ramach abonamentu Microsoftu. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Game Pass znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Game Pass (sierpień 2026):

  • 15 sierpnia – Aliens: Fireteam Elite
  • 15 sierpnia – Atlas Fallen: Reign of Sand
  • 15 sierpnia – Firewatch
  • 15 sierpnia – Menace
Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/08/four-games-are-leaving-xbox-game-pass-in-early-august-2026

Tagi:

News
Microsoft
Xbox Game Pass
usługa
usuwane
Game Pass
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112