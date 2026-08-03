Game Pass straci 4 gry w połowie sierpnia. Kolejne produkcje opuszczają usługę

To nie koniec letnich porządków w abonamencie Microsoftu.

Wraz z końcem lipca bibliotekę Game Pass opuściło aż 8 gier. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wieści dla subskrybentów amerykańskiej firmy. W sieci pojawiła się bowiem lista produkcji, które już niedługo – bo w połowie sierpnia – znikną z usługi Microsoftu.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z usługi Game Pass znalazło się m.in. Aliens: Fireteam Elite. W tym miejscu warto przypomnieć, że niedawno poznaliśmy datę premiery Aliens: Fire 2. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja ukaże się na rynku już w tym miesiącu, więc to dosłownie ostatni dzwonek, by zapoznać się z pierwszą częścią przed debiutem „dwójki”.

GramTV przedstawia:

Już 15 sierpnia 2026 roku z usługi producenta konsol Xbox zniknie także Atlas Fallen: Reign of Sand. Miłośnicy produkcji niezależnych mają natomiast ostatnią szansę na zapoznanie się z Firewatch w ramach abonamentu Microsoftu. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Game Pass znajdziecie poniżej. Gry usuwane z Game Pass (sierpień 2026): 15 sierpnia – Aliens: Fireteam Elite

15 sierpnia – Atlas Fallen: Reign of Sand

15 sierpnia – Firewatch

15 sierpnia – Menace

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.