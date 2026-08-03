Game Pass straci 4 gry w połowie sierpnia. Kolejne produkcje opuszczają usługę

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z usługi Game Pass znalazło się m.in. Aliens: Fireteam Elite. W tym miejscu warto przypomnieć, że niedawno poznaliśmy datę premiery Aliens: Fire 2. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja ukaże się na rynku już w tym miesiącu, więc to dosłownie ostatni dzwonek, by zapoznać się z pierwszą częścią przed debiutem „dwójki”.
GramTV przedstawia:
Już 15 sierpnia 2026 roku z usługi producenta konsol Xbox zniknie także Atlas Fallen: Reign of Sand. Miłośnicy produkcji niezależnych mają natomiast ostatnią szansę na zapoznanie się z Firewatch w ramach abonamentu Microsoftu. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Game Pass znajdziecie poniżej.
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