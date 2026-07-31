8 gier opuści dziś bibliotekę Game Pass. Microsoft usuwa naprawdę dobre tytuły

Przyszedł czas na kolejne porządki w usłudze producenta konsol Xbox.

Dzisiaj ostatni dzień miesiąca, a to dla abonentów usługi Game Pass oznacza tylko jedno – kolejne czyszczenie biblioteki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z subskrypcji Microsoftu zniknie dzisiaj aż 8 gier. Niestety tym razem klienci amerykańskiej firmy będą musieli pożegnać się z kilkoma naprawdę udanymi produkcjami.

Na liście znalazło się m.in. Crusader Kings III, które zadebiutowało na rynku we wrześniu 2020 roku. Wspomniana produkcja skradła serca zarówno recenzentów, jak i samych graczy, co potwierdzają średnie ocen na Metacritic czy opinie na Steam. Niestety nie jest to jedyna warta uwagi gra, która opuści dzisiaj bibliotekę usługi Game Pass.

GramTV przedstawia:

Abonenci Microsoftu pożegnają się dziś bowiem również z Mount & Blade II: Bannerlord oraz Sniper Elite: Resistance. Jakby tego było mało, to klienci producenta konsol Xbox stracą także dostęp do wymagającej, ale świetnie przyjętej platformówki Celeste. Jak wspomnieliśmy wyżej, usługę amerykańskiej firmy opuszcza dzisiaj 8 gier, a pełną listę produkcji zaplanowanych do usunięcia z biblioteki Game Pass znajdziecie poniżej. Gry usuwane z Game Pass (lipiec 2026): 31 lipca – Back to the Dawn

31 lipca – Celeste

31 lipca – Crusader Kings III

31 lipca – Mount & Blade II: Bannerlord

31 lipca – My Friendly Neighborhood

31 lipca – Rain World

31 lipca – Sniper Elite Resistance

31 lipca – Whiskerwood

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.