8 gier opuści dziś bibliotekę Game Pass. Microsoft usuwa naprawdę dobre tytuły

Przyszedł czas na kolejne porządki w usłudze producenta konsol Xbox.
Dzisiaj ostatni dzień miesiąca, a to dla abonentów usługi Game Pass oznacza tylko jedno – kolejne czyszczenie biblioteki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z subskrypcji Microsoftu zniknie dzisiaj aż 8 gier. Niestety tym razem klienci amerykańskiej firmy będą musieli pożegnać się z kilkoma naprawdę udanymi produkcjami.
Na liście znalazło się m.in. Crusader Kings III, które zadebiutowało na rynku we wrześniu 2020 roku. Wspomniana produkcja skradła serca zarówno recenzentów, jak i samych graczy, co potwierdzają średnie ocen na Metacritic czy opinie na Steam. Niestety nie jest to jedyna warta uwagi gra, która opuści dzisiaj bibliotekę usługi Game Pass.
GramTV przedstawia:
Abonenci Microsoftu pożegnają się dziś bowiem również z Mount & Blade II: Bannerlord oraz Sniper Elite: Resistance. Jakby tego było mało, to klienci producenta konsol Xbox stracą także dostęp do wymagającej, ale świetnie przyjętej platformówki Celeste. Jak wspomnieliśmy wyżej, usługę amerykańskiej firmy opuszcza dzisiaj 8 gier, a pełną listę produkcji zaplanowanych do usunięcia z biblioteki Game Pass znajdziecie poniżej.
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