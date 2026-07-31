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8 gier opuści dziś bibliotekę Game Pass. Microsoft usuwa naprawdę dobre tytuły

Mikołaj Ciesielski
2026/07/31 18:00
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Przyszedł czas na kolejne porządki w usłudze producenta konsol Xbox.

Dzisiaj ostatni dzień miesiąca, a to dla abonentów usługi Game Pass oznacza tylko jedno – kolejne czyszczenie biblioteki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z subskrypcji Microsoftu zniknie dzisiaj aż 8 gier. Niestety tym razem klienci amerykańskiej firmy będą musieli pożegnać się z kilkoma naprawdę udanymi produkcjami.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Na liście znalazło się m.in. Crusader Kings III, które zadebiutowało na rynku we wrześniu 2020 roku. Wspomniana produkcja skradła serca zarówno recenzentów, jak i samych graczy, co potwierdzają średnie ocen na Metacritic czy opinie na Steam. Niestety nie jest to jedyna warta uwagi gra, która opuści dzisiaj bibliotekę usługi Game Pass.

GramTV przedstawia:

Abonenci Microsoftu pożegnają się dziś bowiem również z Mount & Blade II: Bannerlord oraz Sniper Elite: Resistance. Jakby tego było mało, to klienci producenta konsol Xbox stracą także dostęp do wymagającej, ale świetnie przyjętej platformówki Celeste. Jak wspomnieliśmy wyżej, usługę amerykańskiej firmy opuszcza dzisiaj 8 gier, a pełną listę produkcji zaplanowanych do usunięcia z biblioteki Game Pass znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Game Pass (lipiec 2026):

  • 31 lipca – Back to the Dawn
  • 31 lipca – Celeste
  • 31 lipca – Crusader Kings III
  • 31 lipca – Mount & Blade II: Bannerlord
  • 31 lipca – My Friendly Neighborhood
  • 31 lipca – Rain World
  • 31 lipca – Sniper Elite Resistance
  • 31 lipca – Whiskerwood
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/07/21/xbox-game-pass-july-2026-wave-2/

Tagi:

News
Microsoft
Xbox Game Pass
usługa
usuwane
Game Pass
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112