Deweloperzy Arkane drżą o przyszłość. W XBOX Game Studios miał zapanować strach

Doniesienia o potencjalnych zamknięciach kilku studiów nie napawają optymizmem. Szczególnie że pojawiła się kolejna marka, która może być zagrożona.

Arkane również zagrożone zamknięciem?

Jak twierdzi Mike Straw z serwisu Insider Gaming, wśród zespołów obawiających się zamknięcia znajduje się m.in. Arkane Studios. Mowa tutaj o studiu znad Sekwany, najbardziej kojarzonym dzięki stworzoną przez oddział w Lyonie serią Dishonored. Ponadto ma ono na swoim koncie również Deathloop, a obecnie tamtejsi twórcy pracują nad Marvel’s Blade, co przyszłości którego pojawiło się ostatnio sporo niepewności. Wspomniany dziennikarz zapewnił, iż pracownicy z Francji kontaktowali się z nim, wyrażając niepokój, jeżeli chodzi o przyszłość ich oraz ich zespołu. Podobnie ma być zresztą w przypadku Compulsion Games, ojców South of Midnigh, którzy również są rzekomo zagrożeni zamknięciem.