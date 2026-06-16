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Deweloperzy Arkane drżą o przyszłość. W XBOX Game Studios miał zapanować strach

Maciej Petryszyn
2026/06/16 14:15
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Od kilkunastu godzin wygląda na to, że wśród ekip XBOX Game Studios zapanował popłoch. Czemu trudno się dziwić.

Doniesienia o potencjalnych zamknięciach kilku studiów nie napawają optymizmem. Szczególnie że pojawiła się kolejna marka, która może być zagrożona.

Dishonored 2
Dishonored 2

Arkane również zagrożone zamknięciem?

Jak twierdzi Mike Straw z serwisu Insider Gaming, wśród zespołów obawiających się zamknięcia znajduje się m.in. Arkane Studios. Mowa tutaj o studiu znad Sekwany, najbardziej kojarzonym dzięki stworzoną przez oddział w Lyonie serią Dishonored. Ponadto ma ono na swoim koncie również Deathloop, a obecnie tamtejsi twórcy pracują nad Marvel’s Blade, co przyszłości którego pojawiło się ostatnio sporo niepewności. Wspomniany dziennikarz zapewnił, iż pracownicy z Francji kontaktowali się z nim, wyrażając niepokój, jeżeli chodzi o przyszłość ich oraz ich zespołu. Podobnie ma być zresztą w przypadku Compulsion Games, ojców South of Midnigh, którzy również są rzekomo zagrożeni zamknięciem.

W opublikowanym przez siebie w mediach społecznościowych poście Straw stwierdził:

Dwa ze studiów, o których mi powiedziano – a dostałem wiadomości od pracujących tam ludzi, którzy są “przerażeni” – to Compulsion i Arkane.

Pomimo oficjalnych komunikatów, wiele osób wewnątrz tych studiów wyraziło realny niepokój i podsłuchało rozmowy dotyczące przyszłości zespołów.

Zwróciłem się do Xboksa z prośbą o komentarz, ale jak dotąd bezskutecznie.

Niektórzy pracownicy, którzy ze mną rozmawiali, zajmują wyższe stanowiska w strukturach studiów i przyznali, że istnieje “realna obawa”, iż to oni będą następni, biorąc pod uwagę narrację płynącą z firmy.

GramTV przedstawia:

Ponadto, już niezależnie od raportów Insider Gaming, mówi się o potencjalnym rozwiązaniu przez Microsoft Ninja Theory, czyli twórców dopiero co pokazanego na XBOX Game Showcase Senua. Niewykluczone, że to nie koniec, bo Chris Avellone z Obsidian Entertainment ujawnił, że planowany przez Microsoft biznesowy reset wywołał niepewność w przynajmniej kilku studiach.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://twistedvoxel.com/rumor-arkane-lyon-also-reportedly-facing-uncertainty-alongside-compulsion-games/

Tagi:

News
Microsoft
Arkane Studios
zamknięcie
Xbox
Xbox Game Studios
Arkane Lyon
problemy
zamknięcie studia
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112