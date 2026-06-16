Deweloperzy Arkane drżą o przyszłość. W XBOX Game Studios miał zapanować strach

W opublikowanym przez siebie w mediach społecznościowych poście Straw stwierdził:
Dwa ze studiów, o których mi powiedziano – a dostałem wiadomości od pracujących tam ludzi, którzy są “przerażeni” – to Compulsion i Arkane.
Pomimo oficjalnych komunikatów, wiele osób wewnątrz tych studiów wyraziło realny niepokój i podsłuchało rozmowy dotyczące przyszłości zespołów.
Zwróciłem się do Xboksa z prośbą o komentarz, ale jak dotąd bezskutecznie.
Niektórzy pracownicy, którzy ze mną rozmawiali, zajmują wyższe stanowiska w strukturach studiów i przyznali, że istnieje “realna obawa”, iż to oni będą następni, biorąc pod uwagę narrację płynącą z firmy.
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