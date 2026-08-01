Kiedy XBOX wyjdzie z kryzysu? Szefowa podała konkretny termin

Niedawny raport finansowy opublikowany przez Microsoft nie wygląda zbyt pozytywnie dla XBOX-a. Chociaż Zieloni, to po stronie bilansów głównie czerwony kolor.

Mimo to szefowa gamingowego działu pozostaje optymistyczna. Co więcej – wieszczy wzrosty. XBOX wróci do wzrostów po trudnym okresie? Na początku tego roku w XBOX-ie doszło do niespodziewanego przejęcia pałeczki. Uważany za personifikację marki Phil Spencer w wieku 58 lat przeszedł na emeryturę. Jego miejsce u sterów Zielonych przejął natomiast związana wcześniej z branżą AI Asha Sharma. Jej przyjście wywołało wiele obaw, szczególnie że był to element znacznie szerzej zakrojonych roszad na menadżerskich szczytach. Mimo tego dotychczas firma zdawała się podejmować raczej popularne decyzje, a ogólny PR wokół XBOX-a aż do czasu niedawnego tzw. resetu (czytaj zwolnień) był raczej pozytywny.

Z tego też powodu sama Sharma widzi podstawy do optymizmu, jeżeli chodzi o przyszłość. I to mimo faktu, że w ostatnim kwartale Zieloni stracili 10% w sektorze usług i treści oraz 13% w sektorze sprzedaży sprzętu. Całoroczne przychody gamingowej odnogi MS są natomiast o 5% niższe niż miało to miejsce w roku ubiegłym. Sama CEO dostrzega to, że firma przechodzi przez trudny okres, ale jednocześnie zwraca uwagę na decyzje podejmowane właśnie po to, by z tegoż okresu wyjść. Cel? Oczywiście powrót do wzrostu, który będzie miał formę zrównoważoną.

GramTV przedstawia:

Ten, według Sharmy, miałby nadejść do końca roku budżetowego 2027: W roku budżetowym 2026 do Xboxa i naszych gier dołączyło ponad 200 milionów nowych graczy, jednak nasz biznes nie rósł w parze z naszą widownią. Musimy zasypać tę przepaść, inwestując w to, co gracze faktycznie cenią. To wymaga czasu, ale spodziewamy się powrotu do wzrostów do końca roku budżetowego 2027. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

