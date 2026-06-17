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Po co pokazano Senuę? Prezentacja gry miała uratować Ninja Theory

Maciej Petryszyn
2026/06/17 20:30
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Niedawno sieć obiegły sensacyjne doniesienia. Doniesienia o możliwych cięciach w ekipach XBOX Game Studios.

Jednym z zespołów objętych tymiż cięciami miałoby być Ninja Theory. Ale jak to, przecież Brytyjczycy dopiero co ogłosili swoją kolejną grę!

Senua
Senua

Pokaz Senuy miał pomóc w znalezieniu inwestorów dla Ninja Theory?

Z ciekawymi informacjami w tej kwestii przychodzi Game File. Według źródeł tegoż serwisu prezentacja gry Senua podczas niedawnego XBOX Games Showcase 2026 nie była żadnym niedopatrzeniem czy też koniecznością wynikającą z niewystarczającego czasu, by tytuł z harmonogramu wycofać. Wręcz przeciwnie – XBOX miał celowo pokazać światu nowe dziecko Ninja Theory.

Bo owszem, decyzja o wygaszeniu funkcjonowania studia z Cambridge miała zapaść jeszcze przed XBOX Games Showcase. Uznano jednak, że pokazanie nadchodzącej produkcji może pomóc w przyciągnięciu potencjalnych inwestorów. Inwestorów skłonnych wyłożyć pieniądze, które pozwoliłyby Ninja Theory dalej funkcjonować pomimo finansowych komplikacji.

GramTV przedstawia:

Wygląda jednak na to, że ogłoszenie światu Senuy bynajmniej nie sprawiło, że posiadające pieniądze podmioty wyraziły zainteresowanie wsparciem gry. Najnowsze doniesienia wskazują wszak, że Ninja Theory zostanie zamknięte, o czym pracownicy zostali poinformowani telefonicznie. Mimo wszystko w ekipie nadal ma tlić się nadzieja, że studio znajdzie nowego nabywcę, co pozwoli mu na kontynuację działalności już poza Microsoftem.

Jeżeli jednak się tak nie stanie, po 26 latach Ninja Theory dopełni żywota. To będzie też oznaczało, że trzecia produkcja z serii Hellblade nigdy nie ujrzy światłą dziennego. Warto przy tym wspomnieć, że zagrożeni zamknięciem mają być też twórcy South of Midnight z Compulsion Games, a o swoją przyszłość mają drżeć deweloperzy Arkane Studios, znani m.in. z Dishonored i Deathloop.

Źródło:https://insider-gaming.com/xbox-senua-ninja-theory-buyer/

Tagi:

News
Ninja Theory
finanse
Xbox
Xbox Game Studios
Xbox Games Showcase
inwestorzy
problemy
Xbox Games Showcase 2026
Senua
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 20:40

Świetnie zagranie PR-owe, nie ma co. Nakupili tych studiów, nakupili marek i teraz wszystko ubijają. Tak samo Embracer. Studia, które normalnie by sobie jakoś przędły samodzielnie (albo w małej grupie) i działały po swojemu teraz lecą do śmietnika. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112