Po co pokazano Senuę? Prezentacja gry miała uratować Ninja Theory

Niedawno sieć obiegły sensacyjne doniesienia. Doniesienia o możliwych cięciach w ekipach XBOX Game Studios.
Jednym z zespołów objętych tymiż cięciami miałoby być Ninja Theory. Ale jak to, przecież Brytyjczycy dopiero co ogłosili swoją kolejną grę!
Pokaz Senuy miał pomóc w znalezieniu inwestorów dla Ninja Theory?
Z ciekawymi informacjami w tej kwestii przychodzi Game File. Według źródeł tegoż serwisu prezentacja gry Senua podczas niedawnego XBOX Games Showcase 2026 nie była żadnym niedopatrzeniem czy też koniecznością wynikającą z niewystarczającego czasu, by tytuł z harmonogramu wycofać. Wręcz przeciwnie – XBOX miał celowo pokazać światu nowe dziecko Ninja Theory.
Bo owszem, decyzja o wygaszeniu funkcjonowania studia z Cambridge miała zapaść jeszcze przed XBOX Games Showcase. Uznano jednak, że pokazanie nadchodzącej produkcji może pomóc w przyciągnięciu potencjalnych inwestorów. Inwestorów skłonnych wyłożyć pieniądze, które pozwoliłyby Ninja Theory dalej funkcjonować pomimo finansowych komplikacji.
GramTV przedstawia:
Wygląda jednak na to, że ogłoszenie światu Senuy bynajmniej nie sprawiło, że posiadające pieniądze podmioty wyraziły zainteresowanie wsparciem gry. Najnowsze doniesienia wskazują wszak, że Ninja Theory zostanie zamknięte, o czym pracownicy zostali poinformowani telefonicznie. Mimo wszystko w ekipie nadal ma tlić się nadzieja, że studio znajdzie nowego nabywcę, co pozwoli mu na kontynuację działalności już poza Microsoftem.