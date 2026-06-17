Po co pokazano Senuę? Prezentacja gry miała uratować Ninja Theory

Niedawno sieć obiegły sensacyjne doniesienia. Doniesienia o możliwych cięciach w ekipach XBOX Game Studios.

Jednym z zespołów objętych tymiż cięciami miałoby być Ninja Theory. Ale jak to, przecież Brytyjczycy dopiero co ogłosili swoją kolejną grę! Pokaz Senuy miał pomóc w znalezieniu inwestorów dla Ninja Theory? Z ciekawymi informacjami w tej kwestii przychodzi Game File. Według źródeł tegoż serwisu prezentacja gry Senua podczas niedawnego XBOX Games Showcase 2026 nie była żadnym niedopatrzeniem czy też koniecznością wynikającą z niewystarczającego czasu, by tytuł z harmonogramu wycofać. Wręcz przeciwnie – XBOX miał celowo pokazać światu nowe dziecko Ninja Theory.

Bo owszem, decyzja o wygaszeniu funkcjonowania studia z Cambridge miała zapaść jeszcze przed XBOX Games Showcase. Uznano jednak, że pokazanie nadchodzącej produkcji może pomóc w przyciągnięciu potencjalnych inwestorów. Inwestorów skłonnych wyłożyć pieniądze, które pozwoliłyby Ninja Theory dalej funkcjonować pomimo finansowych komplikacji.

GramTV przedstawia:

Wygląda jednak na to, że ogłoszenie światu Senuy bynajmniej nie sprawiło, że posiadające pieniądze podmioty wyraziły zainteresowanie wsparciem gry. Najnowsze doniesienia wskazują wszak, że Ninja Theory zostanie zamknięte, o czym pracownicy zostali poinformowani telefonicznie. Mimo wszystko w ekipie nadal ma tlić się nadzieja, że studio znajdzie nowego nabywcę, co pozwoli mu na kontynuację działalności już poza Microsoftem. Jeżeli jednak się tak nie stanie, po 26 latach Ninja Theory dopełni żywota. To będzie też oznaczało, że trzecia produkcja z serii Hellblade nigdy nie ujrzy światłą dziennego. Warto przy tym wspomnieć, że zagrożeni zamknięciem mają być też twórcy South of Midnight z Compulsion Games, a o swoją przyszłość mają drżeć deweloperzy Arkane Studios, znani m.in. z Dishonored i Deathloop.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

