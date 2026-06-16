Twórcy Hellblade zamknięci przez XBOXA? Szokujące doniesienia

I to pomimo faktu, że dopiero co zapowiedziano jego kolejną grę. Jaki los czeka Ninja Theory?

Ninja Theory zostanie zamknięte?

Jak podaje wspomniane The Verge, już w poniedziałek pracownicy Ninja Theory mieli zostać rzekomo poinformowani telefonicznie o tym, że brytyjskie studio zostaje zamknięte. To o tyle niespodziewane, że przecież podczas niedawnego XBOX Game Showcase 2026 oficjalnie zapowiedziano Senua – kontynuację Hellblade: Senua's Sacrifice i Senua's Saga: Hellblade 2. W związku z tymi ruchami przyszłość tego tytułu pozostaje więc niejasna. Trudno też powiedzieć, kiedy konkretnie mogła zapaść decyzja o pożegnaniu z ekipą z Cambridge, jeżeli jednak stało się to już dawno, to pozostaje pytanie, dlaczego trailer Senuy mimo wszystko pojawił się na prezentacji XBOXA?