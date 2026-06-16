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Twórcy Hellblade zamknięci przez XBOXA? Szokujące doniesienia

Maciej Petryszyn
2026/06/16 11:45
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Szokujące doniesienia ze strony The Verge. Okazuje się, że XBOX miałby zamknąć jedno ze swoich studiów.

I to pomimo faktu, że dopiero co zapowiedziano jego kolejną grę. Jaki los czeka Ninja Theory?

Senua
Senua

Ninja Theory zostanie zamknięte?

Jak podaje wspomniane The Verge, już w poniedziałek pracownicy Ninja Theory mieli zostać rzekomo poinformowani telefonicznie o tym, że brytyjskie studio zostaje zamknięte. To o tyle niespodziewane, że przecież podczas niedawnego XBOX Game Showcase 2026 oficjalnie zapowiedziano Senua – kontynuację Hellblade: Senua's Sacrifice i Senua's Saga: Hellblade 2. W związku z tymi ruchami przyszłość tego tytułu pozostaje więc niejasna. Trudno też powiedzieć, kiedy konkretnie mogła zapaść decyzja o pożegnaniu z ekipą z Cambridge, jeżeli jednak stało się to już dawno, to pozostaje pytanie, dlaczego trailer Senuy mimo wszystko pojawił się na prezentacji XBOXA?

GramTV przedstawia:

Ninja Theory powstało w 2000 roku, ale pod skrzydła XBOX Game Studios trafiło w roku 2018. W międzyczasie deweloperzy stworzyli takie produkcje, jak DmC: Devil May Cry, Enslaved: Odyssey to the West czy też Disney Infinity 3.0. Od kilku lat jednak głównym punktem ich zainteresowania jest seria o Senui, której poprzednie odsłony ukazały się w 2017 i 2024 roku. Co dalej? Według The Verge pracownicy studia wciąż mają nadzieję, że to znajdzie nowego nabywcę, co pozwoli mu na kontynuację działalności już poza Microsoftem. W przeciwnym wypadku 26-letnia historia ekipy może dobiec końca.

Co ważne, to nie pierwszy sygnał o potężnym trzęsieniu ziemi w XBOXIE. Już wcześniej Asha Sharma oraz Matt Booty, czyli nowe kierownictwo firmy, informowali o nadchodzącym resecie. Teraz zaś pojawiły się plotki, że pod znakiem zapytania stanęła przyszłość twórców South of Midnight z Compulsion Games. Na dodatek XBOX Game Studios niespodziewanie opuścił dwie ważne osoby, w tym szef studia.

Źródło:https://www.theverge.com/games/950204/xbox-ninja-theory-shutdown-hellblade-senua

Tagi:

News
Microsoft
Ninja Theory
zamknięcie
studio
Xbox
Xbox Game Studios
zamknięcie studia
Senua
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112