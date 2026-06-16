Kolejne studio Xboxa zagrożone? Twórcy South of Midnight mają prowadzić rozmowy z Microsoftem

Według plotek Compulsion Games może być jednym z pierwszych studiów dotkniętych restrukturyzacją Microsoftu.
Przyszłość jednego ze studiów należących do Xbox Game Studios stanęła pod znakiem zapytania. Według najnowszych doniesień Compulsion Games, odpowiedzialne za South of Midnight, może zostać objęte planowaną restrukturyzacją Microsoftu.
Compulsion Games może znaleźć się na liście zamykanych studiów
Informacje pochodzą z raportu Kotaku, według którego kierownictwo Compulsion Games ma obecnie prowadzić rozmowy z Microsoftem dotyczące dalszych losów studia. Na ten moment nie zapadły żadne oficjalne decyzje, ale sytuacja budzi coraz większy niepokój. Doniesienia pojawiają się w czasie nasilających się plotek o kolejnej fali zwolnień i reorganizacji działu Xbox. Według wcześniejszych przecieków Microsoft może rozważać zamknięcie dwóch zespołów deweloperskich.
Jeszcze w kwietniu Compulsion Games aktywnie poszukiwało nowych pracowników. Tym bardziej zaskakujące są informacje, że część deweloperów zaczęła publikować w mediach społecznościowych wpisy sugerujące poszukiwanie nowej pracy. Studio zyskało uznanie graczy za South of Midnight, które zadebiutowało w 2025 roku i zostało ciepło przyjęte
GramTV przedstawia:
Na razie Microsoft nie odniósł się oficjalnie do tych doniesień. Warto jednak podkreślić, że są to wyłącznie plotki i nie należy ich traktować jako potwierdzonych informacji. Według nieoficjalnych źródeł względnie bezpieczną pozycję w strukturach Xboxa mają obecnie między innymi Obsidian Entertainment oraz Rare.
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