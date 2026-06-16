Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne studio Xboxa zagrożone? Twórcy South of Midnight mają prowadzić rozmowy z Microsoftem

Mikołaj Berlik
2026/06/16 10:00
0
0

Według plotek Compulsion Games może być jednym z pierwszych studiów dotkniętych restrukturyzacją Microsoftu.

Przyszłość jednego ze studiów należących do Xbox Game Studios stanęła pod znakiem zapytania. Według najnowszych doniesień Compulsion Games, odpowiedzialne za South of Midnight, może zostać objęte planowaną restrukturyzacją Microsoftu.

Xbox
Xbox

Compulsion Games może znaleźć się na liście zamykanych studiów

Informacje pochodzą z raportu Kotaku, według którego kierownictwo Compulsion Games ma obecnie prowadzić rozmowy z Microsoftem dotyczące dalszych losów studia. Na ten moment nie zapadły żadne oficjalne decyzje, ale sytuacja budzi coraz większy niepokój. Doniesienia pojawiają się w czasie nasilających się plotek o kolejnej fali zwolnień i reorganizacji działu Xbox. Według wcześniejszych przecieków Microsoft może rozważać zamknięcie dwóch zespołów deweloperskich.

Jeszcze w kwietniu Compulsion Games aktywnie poszukiwało nowych pracowników. Tym bardziej zaskakujące są informacje, że część deweloperów zaczęła publikować w mediach społecznościowych wpisy sugerujące poszukiwanie nowej pracy. Studio zyskało uznanie graczy za South of Midnight, które zadebiutowało w 2025 roku i zostało ciepło przyjęte

GramTV przedstawia:

Na razie Microsoft nie odniósł się oficjalnie do tych doniesień. Warto jednak podkreślić, że są to wyłącznie plotki i nie należy ich traktować jako potwierdzonych informacji. Według nieoficjalnych źródeł względnie bezpieczną pozycję w strukturach Xboxa mają obecnie między innymi Obsidian Entertainment oraz Rare.

Na ten moment pozostaje nam tylko czekać, lecz sytuacja Compulsion Games nie wygląda zbyt kolorowo. Zamknięcie studia byłoby kolejnym drastycznym działaniem po odejściu szefa Xbox Game Studios, o którym dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach.

Źródło:https://gamingbolt.com/compulsion-games-may-be-the-first-studio-to-fall-in-xboxs-restructuring-plans-rumor

Tagi:

News
plotka
xbox
Compulsion Games
zamknięcie
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
zamknięcie studia
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112