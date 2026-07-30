Do więzienia przez Fus Ro Dah. Sądowa pomyłka doprowadziła do niesłusznego skazania

Okrzyk Fus Ro Dah z The Elder Scrolls 5: Skyrim swego czasu był jednym z popularniejszych internetowych memów. W tym wypadku stał się on jednak powodem… niesłusznego skazania.

Wszystko zaczęło się 6 lat temu, gdy władze w stanie Wisconsin poszukiwały użytkownika podejrzanego o posiadanie dziecięcej pornografii oraz próby zwabienia osoby nieletniej . Jak podaje CBC, podejrzany korzystał z komunikatora Kik, w którym posługiwał się nazwą nawiązującą do wspomnianego smoczego okrzyku ze Skyrima – fus__ro_dah. Ostatecznie skorzystano z sądowego nakazu, by uzyskać adres IP potencjalnego przestępcy i tym sposobem na celowniki służb trafił Brandon Klayme. Teoretycznie wszystko pasowało, bo ten w rzeczonym komunikatorze figurował pod nazwą fus_ro_dah.

Cała sprawa miała miejsce w Kanadzie. I bez wątpienia miała ona zaskakujący przebieg .

W końcowych etapach przygotowywania argumentów do apelacji odkryto, że nakaz sądowy zawierał drobny błąd, który zmienił bieg mojego życia... Ta rozbieżność została całkowicie przeoczona podczas procesu. Nigdy nie zwrócono na nią uwagi sędziego orzekającego – przyznał niesłusznie skazany.

Wtedy nikt nie zwrócił uwagi na fakt, że w przeciwieństwie do poszukiwanego Klayme pomiędzy fus a ro umieścił tylko jeden znak podkreślenia, a nie dwa. W 2023 doszło do procesu, podczas którego zatrzymany został skazany na 1,5 roku więzienia oraz taki sam okres nadzoru kuratorskiego . To o tyle ciekawe, że już w 2020 roku ofiara przekazała organom ścigania opis wyglądu sprawcy, mimo to wyrok oparto głównie na nazwie używanej w komunikatorze. Obrońcy skazanego przygotowywali więc apelację i dopiero w 2026 roku ktoś zwrócił uwagę na różnicę w nickach. Sam Klayme zdążył już odbyć karę, ale nie zaprzestał walki o oczyszczenie swego imienia.

Ostatecznie sąd apelacyjny w Nowej Szkocji uchylił wyrok skazujący, de facto uniewinniając Klayme’a. Okazuje się, że nick fus__ro_dah w komunikatorze Kik należał prawdopodobnie do osoby rezydującej w amerykańskim stanie Kalifronia i to ona miała być odpowiedzialna za będące dowodami w sprawie rozmowy oraz fotografie.

Pan Klayme jest faktycznie niewinny zarzucanych mu czynów. Nigdy nie powinien zostać oskarżony, a tym bardziej skazany. […] Nie znaleziono żadnych dowodów na jakąkolwiek aktywność pana Klayme’a na koncie Kik w przedziale czasowym, w którym popełniono przestępstwa. [Nie było żadnych dowodów na to, że – przyp. red.] konto Google pana Klayme’a zostało użyte do komunikacji z CH – stwierdził sąd w swoim orzeczeniu.

Klayme osiągnął więc swój cel, udowadniając swoją niewinność. Niemniej czasu spędzonego na odbywaniu kary ostatecznie nikt mu już nie zwróci.