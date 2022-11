NFS Unbound z masą aktywności. Zostaniemy taksówkarzem niczym w Grand Theft Auto

Electronic Arts ujawniło, jakie atrakcje czekają na graczy w najnowszej odsłonie Need for Speed.

Do premiery Need for Speed Unbound pozostało już niewiele czasu. Electronic Arts wciąż nie zaprezentowało żadnego dłuższego zapisu rozgrywki ze swojej nadchodzącej gry, racząc nas wyłącznie krótkimi teaserami z elementami gameplayu. Niedawno twórcy zaprezentowali szczegóły rozgrywki na PlayStation 5, który oprócz rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, zapewni również pełne wykorzystanie kontrolera DualSense. Tym razem deweloperzy z Criterion Games przedstawili szczegóły dotyczące aktywności pobocznych, których w NFS Unbound nie zabraknie.

Need for Speed Unbound z różnymi wyzwaniami

Oprócz nowego trybu Rozróba, który został zaprezentowany na ostatnim zwiastunie, nadchodząca ścigałka zaoferuje także zadania, którymi będziemy mogli uprzyjemnić sobie rozgrywkę, zdobywając za nie dodatkowe punkty i pieniądze. Pierwszą z nich są zlecenia na odstawienie konkretnego samochodu, w których będą dwa warianty: dostarczenie szybko lub w jednym kawałku. W przypadku pierwszej opcji ważne jest jak najszybsze dotarcie do celu, aby zdążyć przed upływem czasu. Jeżeli otrzymamy zlecenie na dostarczenie auta w jednym kawałku, będziemy musieli uważać na zniszczenia podczas pościgu policyjnego, który najpierw będziemy musieli zgubić jeżdżąc ulicami miasta. Od uzyskanych wyników zależne są nagrody pieniężne.