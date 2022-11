Need for Speed Unbound w pełni wykorzysta możliwości PlayStation 5 i DualSense

Premiera Need for Speed Unbound zbliża się wielkimi krokami. Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun wersji Palace Edition, w którym pojawiło się kilka fragmentów rozgrywki, a nieco wcześniej mieliśmy okazję obejrzeć materiał wideo poświęcony systemowi personalizacji samochodów. Tymczasem na oficjalnym blogu PlayStation pojawił się wpis, w którym twórcy zapewniają, że nadchodząca odsłona serii Need for Speed w pełni wykorzysta możliwości PlayStation 5 i kontrolera DualSense.

Need for Speed Unbound zapewni rozgrywkę w 4K i 60 klatkach na sekundę na PlayStation 5

Zgodnie z przekazanymi informacjami, w przypadku Need for Speed Unbound posiadacze PlayStation 5 mogą liczyć na rozgrywkę w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Dodatkowo wersja na najnowszą konsolę firmy Sony będzie mogła pochwalić się bardziej zagęszczonym ruchem ulicznym, dzięki czemu miasto będzie bardziej żywe. Dopracowany model jazdy ma natomiast dostarczyć użytkownikom podczas zabawy „intuicyjnych wrażeń”.



Deweloperzy ze studia Criterion Games zamierzają także wykorzystać możliwości kontrolera DualSense. Twórcy podkreślają, że dzięki haptycznym wibracjom gracze na własnej skórze poczują, jak prowadzony przez nich samochód mknie przez ulice Lakeshore. Nie zapomniano również o oprawie dźwiękowej, a „immersyjne wrażenia dźwiękowe” mają pozwolić użytkownikom w jeszcze głębszym stopniu wsiąknąć w świat Need for Speed Unbound i znajdujące się w nim samochody.



Na koniec przypomnijmy, że Need for Speed Unbound zadebiutuje na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 2 grudnia. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry, a także z pełną listą samochodów, które będą dostępne w nadchodzącej odsłonie serii Need for Speed.

Wczytywanie ramki mediów.