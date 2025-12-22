Electronic Arts potwierdziło, że w 2025 roku wyłączyło serwery łącznie 23 gier. Dla wielu z nich oznacza to definitywny koniec, ponieważ produkcje EA w dużej mierze opierają się na funkcjach sieciowych. Wraz z wyłączeniem serwerów część tytułów staje się praktycznie niegrywalna, a inne przechodzą do historii jako „martwe gry”.

EA ujawniło pełną listę 23 gier, które zostały wyłączone w 2025 roku

Najgłośniejszym zamknięciem było bez wątpienia The Simpsons: Tapped Out, mobilny hit rozwijany przez ponad dekadę. Mimo kontrowersji wokół mikrotransakcji gra miała oddaną społeczność, która po decyzji EA próbowała ratować swoje miasta za pomocą fanowskich serwerów. Nie był to jednak odosobniony przypadek – lista zamknięć obejmuje również znane gry sportowe, wyścigowe oraz mobilne.