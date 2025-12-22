Zaloguj się lub Zarejestruj

EA ujawniło pełną listę 23 gier, które zostały wyłączone w 2025 roku

Jakub Piwoński
2025/12/22 14:30
0
0

Co na to aktywiście Stop Killing Games?

Electronic Arts potwierdziło, że w 2025 roku wyłączyło serwery łącznie 23 gier. Dla wielu z nich oznacza to definitywny koniec, ponieważ produkcje EA w dużej mierze opierają się na funkcjach sieciowych. Wraz z wyłączeniem serwerów część tytułów staje się praktycznie niegrywalna, a inne przechodzą do historii jako „martwe gry”.

EA ujawniło pełną listę 23 gier, które zostały wyłączone w 2025 roku

Najgłośniejszym zamknięciem było bez wątpienia The Simpsons: Tapped Out, mobilny hit rozwijany przez ponad dekadę. Mimo kontrowersji wokół mikrotransakcji gra miała oddaną społeczność, która po decyzji EA próbowała ratować swoje miasta za pomocą fanowskich serwerów. Nie był to jednak odosobniony przypadek – lista zamknięć obejmuje również znane gry sportowe, wyścigowe oraz mobilne.

Poniżej pełna lista gier EA zamkniętych w 2025 roku (wraz z datami):

  • Rory McIlroy PGA Tour – 16 stycznia
  • The Simpsons: Tapped Out – 24 stycznia
  • Blood & Glory Immortals – 29 stycznia
  • Contract Killer: Sniper – 29 stycznia
  • Deer Hunter Classic – 29 stycznia
  • Dino Hunter: Deadly Shores – 29 stycznia
  • Eternity Warriors 4 – 29 stycznia
  • Frontline Commando 2 – 29 stycznia
  • Frontline Commando: D-Day – 29 stycznia
  • UFC 3 – 17 lutego
  • EA Sports UFC Mobile 2 – 13 marca
  • NCAA Football 14 – 13 marca
  • Madden NFL 21 – 30 czerwca
  • NHL 21 – 6 października
  • Need for Speed: Rivals – 7 października
  • Madden NFL 22 – 20 października
  • FIFA 23 – 30 października
  • Dirt Showdown – 8 listopada
  • Dirt 3 – 8 listopada
  • Grid Autosport – 8 listopada
  • Grid 2 – 8 listopada
  • EA Sports FC Empires – 30 listopada
  • Grid (2019) – 19 grudnia

Choć rok dobiega końca, EA już zapowiedziało kolejne wyłączenia w 2026 roku, w tym Anthem i The Sims Mobile. Jeśli 2025 jest jakimkolwiek sygnałem, trend masowego wygaszania starszych gier – zwłaszcza sieciowych – będzie się tylko nasilał.

Źródło:https://gamerant.com/ea-games-shut-down-list-2025/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


