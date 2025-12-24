Zaloguj się lub Zarejestruj

Red Bull jest zaniepokojony przyszłością Maxa Verstappena w F1. Rok 2026 ma być kluczowy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/24 18:00
Sezon dopiero się skończył, a już trwają debaty na temat przyszłości niektórych zawodników w F1.

Były kierowca F1 i ekspert Sky Sports, Karun Chandhok ujawnił, że wewnątrz Red Bulla pojawiają się obawy dotyczące dalszej kariery Holendra w królowej motorsportu. W sezonie 2025 Verstappen zakończył swoją czteroletnią dominację w mistrzostwach świata. Holender przegrał walkę o piąty z rzędu tytuł z Lando Norrisem z McLarena zaledwie dwoma punktami. Choć pozostał jednym z najsilniejszych punktów stawki, jego przyszłość w F1 zaczęła być przedmiotem spekulacji.

Max Verstappen
Max Verstappen

Jak długo Verstappen pozostanie z Red Bullem?

Kluczowy może okazać się rok 2026, gdy Formuła 1 wejdzie w nową erę przepisów technicznych. Red Bull po raz pierwszy wystawi wówczas własną jednostkę napędową, a poziom jej konkurencyjności może mieć bezpośredni wpływ na decyzje Verstappena. W podcaście The F1 Show, Chandhok powiedział:

Pojawia się też pytanie, jak bardzo Maxowi spodoba się nowa generacja samochodów. Rozmawiałem z kilkoma osobami z Red Bulla na lotnisku w Sao Paulo i wszyscy byli trochę nerwowi. Mówili: “Szczerze mówiąc, obawiamy się, że Max może nie czerpać z F1 2026 takiej przyjemności jak dotąd”. To może być trudne, bo będzie to zupełnie inny styl ścigania. Oczywiście mają nadzieję, że tak się nie stanie.

Chandhok zaznaczył, że ewentualne niezadowolenie Verstappena mogłoby wpłynąć na układ sił wewnątrz zespołu, potencjalnie sprzyjając innym kierowcom Red Bulla, w tym Isackowi Hadjarowi. Zapytany o to, czy Verstappen mógłby odejść w trakcie sezonu, jeśli samochód nie spełni jego oczekiwań, Chandhok był sceptyczny:

Ten rok pokazał, że on tego nie robi. Nie odchodzi w połowie sezonu.

Sam Verstappen przyznawał wcześniej, że jego długoterminowa przyszłość w F1 w dużej mierze zależy od tego, jak przyjemne w prowadzeniu będą nowe bolidy. W ostatnich miesiącach Holender był regularnie łączony z takimi zespołami jak Mercedes czy Aston Martin. Zdaniem Chandhoka, jeśli Red Bull nie zapewni mu konkurencyjnego samochodu, Verstappen będzie miał pełną swobodę wyboru zespołu na sezon 2027:

Max Verstappen będzie w najlepszym samochodzie w 2027 roku. W którym? Tego jeszcze nie wiemy. On sam też jeszcze tego nie wie. Pierwszy kwartał przyszłego roku to dla niego czas obserwacji, analizy i przemyśleń. Myślę, że do lata podejmie decyzję. Każdy zespół w stawce przyjąłby go z otwartymi ramionami, bo wszyscy wiemy, że to obecnie numer jeden w Formule 1.

Ekspert podkreślił jednak, że wiele zależy od jednostek napędowych:

Kluczowe pytanie brzmi: czy nowe silniki od razu będą konkurencyjne? Jeśli Red Bull trafi z projektem, a forma zespołu pod koniec sezonu pokazuje, że odzyskali właściwy kierunek, nie będzie powodu, by Max odchodził.

Źródło:https://www.crash.net/f1/news/1088291/1/why-red-bull-are-nervous-about-max-verstappens-f1-future

