Red Bull jest zaniepokojony przyszłością Maxa Verstappena w F1. Rok 2026 ma być kluczowy

Sezon dopiero się skończył, a już trwają debaty na temat przyszłości niektórych zawodników w F1.

Były kierowca F1 i ekspert Sky Sports, Karun Chandhok ujawnił, że wewnątrz Red Bulla pojawiają się obawy dotyczące dalszej kariery Holendra w królowej motorsportu. W sezonie 2025 Verstappen zakończył swoją czteroletnią dominację w mistrzostwach świata. Holender przegrał walkę o piąty z rzędu tytuł z Lando Norrisem z McLarena zaledwie dwoma punktami. Choć pozostał jednym z najsilniejszych punktów stawki, jego przyszłość w F1 zaczęła być przedmiotem spekulacji.

Jak długo Verstappen pozostanie z Red Bullem?

Kluczowy może okazać się rok 2026, gdy Formuła 1 wejdzie w nową erę przepisów technicznych. Red Bull po raz pierwszy wystawi wówczas własną jednostkę napędową, a poziom jej konkurencyjności może mieć bezpośredni wpływ na decyzje Verstappena. W podcaście The F1 Show, Chandhok powiedział: