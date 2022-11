Need for Speed Unbound z kolejną prezentacją rozgrywki. Zaprezentowano nowy tryb

Electronic Arts przygotowało kolejną krótką zapowiedź tegorocznej odsłony Need for Speed.

Do premiery Need for Speed Unbound pozostał mniej niż miesiąc. Electronic Arts wciąż aktywnie promuje swoją produkcję i właśnie wypuścili kolejną materiał ze swojej nadchodzącej gry. Tym razem skupili się na zaprezentowaniu nowego trybu rozgrywki Rozróba, w którym będziemy zbierać punkty za ryzykowną jazdę, niszczenie otoczenia, skoki, czy drifty. Fanom gier wyścigowych tryb jest doskonale znanych z innych gier, chociażby z serii Forza Horizon.