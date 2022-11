Need for Speed: Underground 2 zachwyca na fanowskim remake’u

Już na początku grudnia zadebiutuje Need for Speed Unbound, które będzie powrotem serii po trzech latach. Gracze są podzieleni w kwestii nadchodzącej części i niektórzy woleliby powrót do klimatów znanych z NFS: Underground. Naprzeciw ich oczekiwaniom wyszedł ostatnio grafik znany na Twitterze jako Darudnik. Na swoim profilu udostępnił kilka renderów z własnej wizji na remake kultowej odsłony Need for Speeda.

Need for Speed: Undeground 2 Remake – gracze są zachwyceni projektem

Twórca przygotował niewielki wycinek miasta Bayview, ale tyle wystarczyło, aby fani produkcji poczuli się „jak w domu”. Na zaprezentowanych materiałach nie brakuje również kultowego Nissana 350Z, który zdobił okładkę gry. Na jednym z zaprezentowanych renderów możemy nawet podejrzeć, jak Need for Speed: Undeground 2 Remake wyglądałby podczas rozgrywki. Darudnik przygotował nawet interfejs wraz z prędkościomierzem i mapą.