Need for Speed Unbound z nowym gameplayem. Drifty, wyścigi i latające samochody

Radosław Krajewski

Kolejna zapowiedź tegorocznej odsłony Need for Speed trafiła już do sieci.

Electronic Arts ma niewiele czasu na promocję nowej odsłony serii Need for Speed. Produkcja została oficjalnie zaprezentowana na początku października i wydawca ma zaledwie dwa miesiące, aby przekonać graczy do swojej produkcji. Chociaż Need for Speed Unbound było wyczekiwane przez graczy, to wiele osób narzeka na komiksowe wstawki, które na szczęście będzie można wyłączyć. Równo tydzień temu twórcy zaprezentowali pierwszy gameplay ze swojej gry, a wczoraj zapowiedzieli udostępnienie kolejnego materiału. Swoją obietnicę spełnili i poniżej możecie zobaczyć kolejne fragmenty rozgrywki z nadchodzącej gry studia Criterion Games.

Gameplay zawiera kolejne ujęcia wyścigów, w których weźmiemy udział w nowym Need for Speedzie. Zaprezentowany materiał kolejny raz zawiera krótkie fragmenty kilku wyścigów, w tym klasycznych zawodów z okrążeniami, ucieczki przed policją przy pomocy driftów, a także ciekawego efektu graficznego, który dodaje szybującemu samochodowi skrzydła. Gra prezentuje się zaskakująco dobrze, ale to zaledwie niewielkie wycinki, więc na ocenę będziemy musieli poczekać do dłuższego zapisu z rozgrywki.

