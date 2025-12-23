Marc Marquez przyznał, że zapłacił bardzo wysoką cenę za tytuł mistrza świata MotoGP w sezonie 2025

Marc Marquez znany jest ze swojego zaangażowania i poświęcenia, aby osiągnąć cel, ale tytuł 2025 roku był dla niego bardzo kosztowny pod pewnymi względami.

Marc Marquez przyznał w rozmowie z El Periodico, że zdobycie tytułu mistrza świata MotoGP w sezonie 2025 kosztowało go wyjątkowo wiele, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Hiszpan reprezentujący barwy fabrycznego zespołu Ducati, sięgnął po swoje siódme mistrzostwo w klasie królewskiej, totalnie dominując cały sezon. Marquez zapewnił sobie tytuł na pięć rund przed końcem mistrzostw, odnosząc 11 zwycięstw w wyścigach Grand Prix oraz triumfując w 14 sprintach. Był to jego pierwszy tytuł od sześciu lat i jednocześnie zwieńczenie wyjątkowo trudnego okresu w karierze.

Marquez opowiedział o wysiłku jaki włożył w powrót na szczyt

Droga Marca Marqueza na szczyt rozpoczęła się dramatycznie w 2020 roku, gdy podczas Grand Prix Hiszpanii doznał poważnej kontuzji ręki. W kolejnych latach przeszedł cztery poważne operacje, a także zakończył wieloletnią współpracę z Hondą, aby odzyskać konkurencyjność. Z tego powodu mistrzostwo z 2025 roku ma dla niego szczególne znaczenie: