Netflix anuluje nie tylko seriale. Serwis zrezygnował z dwóch ukończonych filmów

Pierwszym z anulowanych filmów jest The Inheritance od Alejandro Bruguésa (Juan od trupów, Nightmare Cinema). Film miał opowiadać historię miliardera Charlesa Abernathy’ego, który w przeddzień swoich 75. urodzin, zaprasza czwórkę swoich dzieci do domu, aby uchronili go przed czymś lub kimś, kto chce go zabić. Mężczyzna szantażuje swoich potomków, że nie otrzymają po nim w spadku, jeżeli nie zostanie znaleziony martwy przed świtem. Scenarzystami filmu są Joe Russo i Chris LaMont. W The Inheritance zagrali Bob Gunton, Peyton List, Austin Stowell, Brian Middleton, David Walton i Rachel Nichols.

Za House/Wife odpowiada reżyserka Danis Goulet, która wcześniej pracowała nad Nocni łowcy oraz serialem Rdzenni i wściekli. Historia skupia się wokół powracającej do zdrowia po brutalnym wypadku matki, która przenosi się wraz z całą rodziną do prototypowego inteligentnego domu. Szybko odkrywają, że dom ma wobec swoich mieszkańców złowrogie zamiary. Scenarzystami filmu są Anna Halberg i Spenser Cohen. W House/Wife występują Alice Braga, Kris Holden-Ried i Sarah Gadon.