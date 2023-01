Netflix broni się przed falą krytyki. „Nigdy nie anulowaliśmy udanego serialu”

Sarandos przyznał, że „nigdy nie anulowali udanego serialu”. Wielu fanów z pewnością nie zgodziłoby się z tym stwierdzeniem, ale dla platformy poza samą jakością i nagrodami, ważniejsze są słupki oglądalności danej produkcji, poziomu ich ukończenia przez widzów, oraz samego rozgłosu, który serial wywołał po swojej premierze. Prezes Netflixa wytłumaczył, że jeżeli serial o dużym budżecie ma niską oglądalność, dla platformy serial nie jest rentowny i należy go skasować. Inaczej wygląda sprawa przy produkcjach o małym budżecie, które nie muszą mieć wielomilionowej publiki, aby przetrwać.

Nigdy nie anulowaliśmy udanego serialu. Wiele z tych programów miało dobre intencje, ale przemawiały do bardzo małej publiczności przy bardzo dużym budżecie. Kluczem do tego jest to, że musisz być w stanie trafić do małej publiczności przy małym budżecie i do dużej publiczności przy dużym budżecie. Jeśli robisz to dobrze, możesz to robić już zawsze.