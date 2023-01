Polscy widzowie chcą płacić mniej za Netflixa i Disney+. Nie przeszkadzają im nawet reklamy

W tym roku zarówno Netflix, jak i Disney+, mogą rozszerzyć swoją tańszą ofertę z reklamami na kolejne kraje. Według wcześniejszych informacji pakiet z reklamami nie cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników Netflixa. Platforma może poprawić swoje wyniki po wprowadzeniu tańszej opcji abonamentowej w Polsce. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Finecast i Omdia, Polacy chcą płacić mniej za dostęp do platform streamingowych.

Polscy widzowie zainteresowani abonamentem z reklamami

Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, według prognoz od 2023 do 2027 roku liczba wszystkich subskrybentów Netflixa wzrośnie z 2,1 mln użytkowników do zaledwie 2,2 mln, z czego 1,3 mln osób będzie subskrybować plakiet z reklamami. Inaczej wygląda to w przypadku Disney+, których liczba subskrypcji ma wzrosnąć z 1,4 mln do 1,6 mln, z czego tylko 0,2 mln użytkowników zdecyduje się na wykupienie droższego abonamentu. Popularność pakietów z reklamami miałaby rosnąć każdego roku, nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach na świecie.