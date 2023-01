Netflix zamawia drugi sezon swojego zeszłorocznego hitu. Wszystko dzięki widzom

Platforma zadowolona jest z wyników Zwerbowanego i podjęto decyzję o zamówieniu drugiego sezonu. Szczegóły nowych odcinków nie są na razie znane i wiemy jedynie, że głównym bohaterem pozostanie Owen Hendricks grany przez Noaha Centineo.

Nie mogę doczekać się powrotu do zabawnego, wypełnionego akcją świata Zwerbowanego. Widząc, jak bardzo nasza publiczność zaangażowała się w pełne przygód spojrzenie na świat szpiegów i Noaha [Centineo] jako Owena, jest to niesamowicie satysfakcjonujące i nie mogę się doczekać, aż jeszcze bardziej to wszystko podkręcę w drugim sezonie – powiedział producent Alexi Hawley.