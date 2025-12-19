No Rest for the Wicked pokazuje nowy tryb w imponującej postaci. Przetestujemy go w ramach bety

Moon Studios ujawniło datę premiery trybu kooperacyjnego do No Rest for the Wicked, a wcześniej udostępniło otwartą betę multiplayera na Steamie.

Tryb kooperacyjny do No Rest for the Wicked jest już na ostatniej prostej. Moon Studios oficjalnie potwierdziło, że multiplayer zadebiutuje 22 stycznia, jednak gracze mogą sprawdzić go wcześniej w ramach otwartej bety dostępnej na Steamie. Towarzyszy temu obszerna prezentacja, w której twórcy szczegółowo tłumaczą swoją wizję rozgrywki wieloosobowej. No Rest for the Wicked – otwarta beta kooperacji Eksperymentalna wersja multiplayera dostępna jest dla wszystkich posiadaczy gry na Steamie i potrwa do 22 grudnia. Beta działa na oddzielnych zapisach, co oznacza rozpoczęcie rozgrywki od nowa, bez wpływu na postępy w głównej wersji Early Access.

Aby dołączyć do testów, wystarczy wybrać eksperymentalną gałąź w ustawieniach bety na Steamie. Celem testów jest zebranie opinii i dopracowanie balansu przed styczniową premierą trybu Together. W materiale wideo Thomas Mahler, reżyser kreatywny Moon Studios, wyjaśnia, że zespół celowo odszedł od klasycznych rozwiązań znanych z gier ARPG. No Rest for the Wicked nie korzysta z modelu host–gość ani z anonimowych struktur MMO. Zamiast tego gracze tworzą trwałe, współdzielone królestwa, w których może przebywać maksymalnie czterech graczy.

Nowością są także współdzielone domy, które drużyna może wspólnie kupować, rozbudowywać i zarządzać nimi dzięki systemowi uprawnień. To kolejny element mający budować poczucie jednej, wspólnej kampanii. Przebudowano także rzemiosło – dzięki stołowi skryby gracze mogą badać przedmioty i wytwarzać je bez polegania na losowości. Dodano również kompendium z samouczkami i elementami fabularnymi, które w przyszłości zostanie rozszerzone o bestiariusz. No Rest For The Wicked jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.