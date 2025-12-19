S.T.A.L.K.E.R. 2 Serce Czarnobyla na PS5 + steelbook za 166,99 zł w Media Markt

Strefa zamknięta w Czarnobylu zmieniła się diametralnie po drugiej potężnej eksplozji w 2006 roku. Gwałtowne mutacje, śmiertelne anomalie i walczące frakcje sprawiły, że strefa stała się miejscem, w którym bardzo trudno jest przetrwać. Niemniej jednak artefakty o niewiarygodnej wartości przyciągnęły wiele osób zwanych S.T.A.L.K.E.R.ami, które wkroczyły do strefy na własne ryzyko, dążąc do zdobycia fortuny, a nawet odkrycia prawdy ukrytej w sercu Czarnobyla.

EPICKA, NIELINIOWA FABUŁA W PŁYNNYM, OTWARTYM ŚWIECIE

Wciel się w rolę samotnego stalkera i odkrywaj fotorealistyczny, płynny, otwarty świat w radioaktywnej strefie o powierzchni 64 km², z różnorodnymi środowiskami, które ukazują postapokaliptyczną atmosferę z różnych perspektyw. Przedzieraj się przez Strefę, aby określić swoje przeznaczenie, wybierając ścieżki w ramach rozgałęzionej, epickiej fabuły.

RÓŻNORODNI PRZECIWNICY I SETKI KOMBINACJI BRONI

Spotkaj członków różnych frakcji i zdecyduj, którzy z nich zasługują na twoją przyjaźń, a którzy na kulkę. Weź udział w intensywnych strzelaninach z różnorodnymi przeciwnikami, którzy stosują różne taktyki, próbując cię przechytrzyć. Wybierz swoją ulubioną broń spośród ponad 30 rodzajów broni z licznymi modyfikacjami, które pozwalają stworzyć setki charakterystycznych, śmiercionośnych kombinacji.