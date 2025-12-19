Zaloguj się lub Zarejestruj

Odświeżenie Assassin’s Creed IV: Black Flag ma już być gotowe do premiery. Ubisoft daje dwa ważne sygnały

Mikołaj Berlik
2025/12/19 11:45
Wokół Assassin’s Creed IV: Black Flag pojawiły się kolejne sygnały sugerujące rychłą zapowiedź odświeżonej edycji Resynced.

Gracze zwrócili uwagę na niespodziewaną aktualizację plików pecetowej wersji Assassin’s Creed IV: Black Flag. Do publicznej bazy danych dodano nowy pakiet o wadze około 247 MB, co w branży gier zazwyczaj oznacza przygotowania do publikacji materiałów promocyjnych lub techniczne zmiany związane z nadchodzącą premierą.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – aktualizacja plików i ruchy Ubisoftu

Tego typu aktualizacje często poprzedzają zapowiedzi remasterów lub remake’ów, zwłaszcza gdy dotyczą starszych tytułów, które od lat nie otrzymywały żadnego wsparcia. W przypadku Black Flag zbiegło się to z krążącymi od dłuższego czasu doniesieniami o edycji Resynced, która miałaby dostosować grę do współczesnych platform.

Dodatkowego kontekstu dostarcza zamieszanie wokół klasyfikacji wiekowej. Jeszcze niedawno w bazie organizacji PEGI widniał wpis dotyczący Assassin’s Creed Black Flag Resynced, uznany przez społeczność za przypadkowy przeciek. Wkrótce potem wpis całkowicie zniknął ze strony, a sama wyszukiwarka PEGI została tymczasowo wyłączona. Taki zbieg okoliczności sugeruje, że informacja mogła zostać opublikowana przedwcześnie.

Nagła aktualizacja plików gry oraz szybkie usunięcie śladów z bazy klasyfikacyjnej układają się w spójną całość. Wszystko wskazuje na to, że Ubisoft porządkuje zaplecze przed oficjalnym ogłoszeniem, a powrót pirackiej przygody Edwarda Kenwaya może być bliżej, niż się wydaje.

