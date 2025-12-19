Odświeżenie Assassin’s Creed IV: Black Flag ma już być gotowe do premiery. Ubisoft daje dwa ważne sygnały

Gracze zwrócili uwagę na niespodziewaną aktualizację plików pecetowej wersji Assassin’s Creed IV: Black Flag. Do publicznej bazy danych dodano nowy pakiet o wadze około 247 MB, co w branży gier zazwyczaj oznacza przygotowania do publikacji materiałów promocyjnych lub techniczne zmiany związane z nadchodzącą premierą.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – aktualizacja plików i ruchy Ubisoftu

Tego typu aktualizacje często poprzedzają zapowiedzi remasterów lub remake’ów, zwłaszcza gdy dotyczą starszych tytułów, które od lat nie otrzymywały żadnego wsparcia. W przypadku Black Flag zbiegło się to z krążącymi od dłuższego czasu doniesieniami o edycji Resynced, która miałaby dostosować grę do współczesnych platform.

