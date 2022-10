Need for Speed Unbound z ponad 140 samochodami na start. Ujawniono listę modeli

Sprawdźcie, jaki auta pojawią się w nadchodzącej odsłonie serii Need for Speed.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj po południu doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji Need for Speed Unbound. Wraz z pierwszym zwiastunem do sieci trafiło także kilka informacji, ale okazuje się, że to dopiero początek szczegółów na temat wspomnianej produkcji. Electronic Arts za pośrednictwem oficjalnej strony ujawniło bowiem listę samochodów, które pojawią się w nadchodzącej odsłonie serii Need for Speed.

Lista samochodów w Need for Speed Unbound

Okazuje się, że w Need for Speed Unbound dostępnych będzie ponad 140 modeli Niewykluczone jednak, że nie jest to pełna lista samochodów, które trafią w ręce graczy. Deweloperzy zapowiedzieli bowiem, że po premierze nowa odsłona serii Need for Speed doczeka się bezpłatnych aktualizacji. Możliwe więc, że twórcy będą dodawać w nich kolejne auta. Tymczasem rzućcie okiem na udostępnioną przez Electronic Arts listę, która prezentuje się następująco: